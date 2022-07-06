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Диетолог перечислила необходимые витамины для женской красоты

Витамины для красоты и молодости лучше получать из питания, однако при недостаточно разнообразном рационе организму могут потребоваться специальные добавки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, прием одних только витаминных комплексов не улучшит здоровье, если питание и образ жизни оставляют желать лучшего. Лушникова уверена, что для женской красоты необходимы правильное питание, хороший сон, отсутствие вредных привычек, стресса, регулярные физические нагрузки. "Я за то, чтобы получать витамины и микроэлементы из питания. Это лучший источник всех этих веществ", - говорит она.

Лушникова рекомендует включать в рацион достаточное количество белка, так как он крайне важен для красивой кожи. Не менее ценны медленные углеводы и жиры. "Правильные жиры нужны обязательно. Они необходимы для формирования женских половых гормонов", - объясняет она.


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