Подмога из холодильника: какие масла нужно использовать, чтобы разгладить морщины

Масло от морщин вокруг глаз идеально подходит для приготовления компрессов и масок.

Кожа вокруг глаз очень нежная и тонкая, к тому же она практически лишена сальных желез и мышц, а также часто испытывает недостаток влаги и на ней легко образуются морщинки. Масло, как известно, используется как раз для восстановления обезвоженной кожи. Как помогает масло от морщин вокруг глаз?

Почему появляются морщины вокруг глаз?

Прежде чем описывать преимущества применения масла от морщин вокруг глаз, стоит поговорить о самих морщинах. Дерма в зоне вокруг глаз в несколько раз тоньше остальных участков лица, кроме того она подвергается вредному влиянию окружающей среды. Поэтому не удивительно, почему именно кожа вокруг глаз раньше всего стареет и на ней появляются первые морщинки. Кожа здесь страдает от дефицита коллагена, отвечающего за упругость кожи, а мимическая активность никак не обходится без участия лицевых мышц в районе глаз, поэтому То, что мы постоянно щуримся, тоже не придает коже вокруг глаз эластичности и упругости.

Морщины вокруг глаз могут появиться очень рано, и, если вовремя не обратить на это внимание, то малозаметные морщинки, превратятся сначала в динамические (заметные только при движении лицевых мышц) мимические морщины, а затем и вовсе останутся там на постоянной основе. Полностью убрать такие морщины невозможно даже оперативным вмешательством, поэтому заботиться о коже вокруг глаз нужно постоянно. Если просмотреть рецепты различных масок, кремов и лосьонов против морщин для сухой кожи, то часто в их составе присутствует какое-либо масло. Это может быть как обыкновенное растительное и оливковое масло, так и различные эфирные масла. Все потому, что масло активно питает сухую кожу, а морщины как раз появляются из-за недостатка полезных веществ и недостатка влаги, которые масло может с лихвой восполнить.

Какое масло от морщин вокруг глаз лучше всего?

Оливковое масло от морщин вокруг глаз пользуется популярностью среди заботящихся о своей коже женщин. Самым простым средством от морщин вокруг глаз будут обычные компрессы с оливковым маслом. Достаточно просто смочить ватные диски в масле и положить на глаза минут на 10. после снятия компресса можно сделать легкий массаж подушечками пальцев. Если добавить в 50г оливкового масла витамин Е в капсулах, то получится питательная маска из масла от морщин вокруг глаз. Такую маску можно наносить каждый вечер и держать ее нужно всего 5 минут, причем смывать ее не надо, достаточно просто протереть салфеткой.

Мало, кто знает эффект сливочного масла от морщин вокруг глаз. Им достаточно просто помазать нижние и верхние веки и оставить впитываться на ночь. Это масло не только от самих морщин вокруг глаз, но и от самой возможности их образования избавит. На основе сливочного масла можно приготовить крем. Для начала надо залить 100мл кипятка ромашку и цветки липы (по 1/2ст.л.) и оставить настаиваться под крышкой в течение 15 минут, потом процедить. Взять 2ст.л. этого настоя и смешать с 1ст.л. твердого сливочного масла. Можно также добавить 1ч.л. касторки. Затем смешать все ингредиенты до кремообразной массы. Готовый крем из масла от морщин вокруг глаз используют каждый день перед сном и смазывают им веки и уголки глаз.

Также широко используют эфирные масла от морщин вокруг глаз. Такие масла отличаются высокой биоактивностью, так как получают их путем холодного отжима. Эфирные масла от морщин вокруг глаз более эффективны также, потому что их молекулы способны проникать в самые глубокие слои кожи, заботясь и питая ее. Для компрессов можно использовать персиковое масло, розовое, миндальное и другие.

Отличным средством от мимических морщин является масло кунжутное. Его нужно подогреть и смазать область, где преобладают мимические морщины, оставить его впитаться примерно на час, а остатки снять бумажной салфеткой.

Если у вас сухая не только кожа вокруг глаз, то маски, крема и лосьоны на основе любого масла будут благотворно влиять на нее. Если же кожа у вас жирная, то применять масло от морщин стоит только вокруг глаз.

Woman.ru