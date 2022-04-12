Советы по уходу за кожей перед сном

Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева дала рекомендации по уходу за кожей перед сном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Перед сном обязательно нужно смывать макияж и умываться, а после умывания наносить легкий крем, так как в ночное время в коже происходят разные биохимические процессы, ночью кожа должна дышать и отдыхать", - сказала дерматовенеролог.

По ее словам, если человек забывает умываться перед сном или делает это не очень тщательно на коже могут появиться высыпания, в том числе акне. При этом, добавила Колчева, акне может свидетельствовать как о неправильном уходе или образе жизни, так и гормональных проблемах.

В то же время специалист указала на то, что при слишком частом уходе кожа может стать пересушенной.

"И слишком частый уход кожа тоже не прощает, потому что она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH. Поэтому чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной, а это большая проблема для врачей-дерматологов и косметологов", - пояснила она.