Как мыть волосы реже: 8 советов, которые действительно работают

Желание мыть голову реже естественно для тех, кто устал делать это каждый день или хочет подольше сохранить цвет окрашивания.

Переходите на бессульфатные шампуни

Для сухой кожи головы и окрашенных волос бессульфатный шампунь станет спасением: он не вымывает полезные вещества, способствующие естественному увлажнению, и цвет. Впрочем, есть и недостатки: если у вас длинные волосы, будьте готовы наносить шампунь несколько раз. Для обладательниц жирной кожи головы подобное средство не подойдет - оно недостаточно хорошо очищает, а ведь у жирной головы из-за активной работы сальных желез "уборка" должна быть в два раза эффективнее.

Мойте воду естественными средствами

Несколько лет назад в США стал популярным отказ от шампуней в пользу мытья головы с помощью простой воды и муки. Суть "немытой философии" в том, что, по мнению, многих людей, современные средства для мытья головы содержат слишком много химических элементов, которые только на время очищают голову. Уже на второй или третий день (а некоторые "счастливчики" и вовсе ежедневно "стирают" волосы) локоны вновь грязнятся и требуют шампуня. Получается замкнутый круг, который многие принимают за заговор производителей косметики.

В целом, если у вас нет проблем с кожей головы (раздражения или перхоти) и опять же вы - не обладательница жирных волос, то метод может сработать. Правда, придется запастись терпением: первые 3-4 недели волосы будут пачкаться быстрее, и здесь будет важно не свернуть с дорожки к старым добрым шампуням. Подобный способ позволит мыть волосы раз в неделю, а то и реже.

Используйте сухой шампунь

Сухим шампунем можно за пару минут "взбодрить" волосы: он моментально впитает излишки жира с корней. Правда, вечером голову все-таки придется помыть - на следующий день чудо-средство уже вряд ли спасет ситуацию. Злоупотреблять сухим шампунем и пользоваться им изо дня в день не стоит: он может закупорить поры, что вызовет раздражение и перхоть.

Делайте прически

На второй или третий день после мытья головы можно сделать прическу, чтобы замаскировать несвежий вид волос. На помощь придут несложные косы, хвосты и пучки. Конечный выбор укладки зависит от длины волос и их структуры.

Реже трогайте волосы руками

Постарайтесь избавиться от привычки прикасаться к волосам без необходимости, даже чистыми руками. Так вы распространяете кожное сало от кончиков по всей длине.

Сдайте анализ на гормоны

Волосы, которые становятся грязными уже через 12-24 часа, могут сигнализировать о наличии гормональных сбоев. Такое явление характерно в подростковом периоде, во время беременности или менопаузы. Проблема может возникнуть, если вы недавно начали (или резко перестали) пить противозачаточные средства. Сдайте анализы на гормоны и проконсультируйтесь с эндокринологом.

Не злоупотребляйте средствами для укладки

В погоне за идеальной прической мы часто наносим на волосы слишком много мусса, геля или лака. Все эти средства могут негативно сказаться на состоянии волос. Их частицы закупоривают поры и мешают коже головы дышать. Как следствие - она становится более жирной, а волосы моментально выглядят грязными. Если сделать прическу без вспомогательных средств совсем не получается, следите за их составом: чем меньше на этикетке непонятных слов и обозначений, тем лучше.

Избегайте высоких температур

Не мойте голову слишком горячей водой: высокие температуры разрушают естественный защитный слой кожи, в результате чего она становится более жирной (это происходит опять же из-за активации работы сальных желез). По той же причине не следует включать фен на полную мощность. В идеале нужно давать волосам высохнуть естественным путем.

Lady.mail.ru