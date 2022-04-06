Смотрим под ноги: особенности педикюра по-английски

Говорят, именно этим правилам Кейт Миддлтон следует в своей бьюти-рутине.

Прежде чем мочить ноги, возьмите обычную пемзу и пройдитесь ею по ступням, насколько вам будет комфортно, ведь сухую кожу легче удалить. Главное - тереть в одном направлении, чтобы не поранить кожу стоп.

Отмочите ноги в теплой ванночке, предварительно добавив в воду соль для размягчения кожи и хлопья магния для расслабления мышц. Не сидите слишком долго - 10-ти минут вполне достаточно.

Нанесите на стопы одну чайную ложку скраба для ног (лучше того, который содержит мяту и перец - они прекрасно размягчают кожу) и сделайте себе массаж, насколько у вас хватит сил и желания. Уделите особое внимание самым сухим участкам кожи: под большим пальцем или по краям пяток. Затем смойте скраб, хорошо высушите ступни и еще раз пройдитесь пемзой в тех местах, где осталась жесткая кожа.

Бережно отшелушивает и очищает кожу, оказывает разогревающий эффект, заметно улучшает общее состояние кожи.

Нанесите на ногти масло для кутикулы и помассажируйте пальцы. Старайтесь не обрезать кутикулу, а лишь отодвигать.

В завершение процедуры нанесите на ступни увлажняющий бальзам, а еще лучше средство, содержащее масло дерева ши - оно прекрасно восстановит кожу ног. Главное, избегайте средств на основе воды.

Woman.ru