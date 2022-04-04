4 апреля 2022
Трихолог объяснила причину выпадения волос весной

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Трихолог объяснила причину выпадения волос весной

Врач-трихолог Ольга Симонова в беседе с "Вечерней Москвой" назвала основную причину выпадения волос весной. По ее словам, это происходит из-за авитаминоза и нехватки полезных микроэлементов.

Помимо нехватки витаминов еще одним фактором, влияющим на выпадение волос, являются температурные колебания. Из-за неустойчивости погоды капилляры сужаются, и волосы перестают получать витамины.

Также в этот период обостряются психические расстройства, усиливается стресс. "У мужчин и женщин причины выпадения абсолютно идентичны. Просто дамы более трепетно относятся к этому вопросу, и диагностировать у себя выпадение им проще. Так как волосы видны на подушке, после мытья головы в ванной комнате. Мужчины начинают замечать проблему, когда уже образуется плешь", - объясняет эксперт.

Она отметила, что при обнаружении проблемы необходимо обратиться ко врачу, чтобы процесс восстановления роста волос был проще, занял меньше времени и потребовал меньших средств.

Ранее врач трихолог-косметолог Татьяна Сновская рассказала о лечении выпадения волос после коронавируса.

Moslenta.ru


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