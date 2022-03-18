6 практик для воспитания психической стойкости и преодоления тревожности – советы нейробиолога

Нейробиолог Венди Сузуки практикует эти упражнения сама и советует другим.

По словам ученого и нейробиолога Венди Сузуки, одним из наиболее эффективных способов справиться с тревожностью являются упражнения по развитию так называемой психической прочности. И хотя на первый взгляд может показаться, что сказать легче, чем сделать, эти упражнения помогут вам повысить свою психическую стойкость и научиться справляться со стрессовыми ситуациями, не теряя самообладание.

Ниже описаны 6 типов упражнений, которые Венди делает ежедневно для выработки у себя психической выносливости и стойкости, и которые она рекомендует делать всем остальным.

1. Визуализируйте хорошие результаты.

По словам Венди, каждый свой день вы должны начинать с мысленной проработки своих проблем, представляя себе только положительный исход ситуации. Например, если у вас запланирована непростая встреча с начальником, представьте себе, как вы на нее приходите, общаетесь с боссом и все заканчивается для вас как нельзя лучше. Ученая делает акцент на важности того, чтобы вы себя не недооценивали. Представляйте себе не хороший, а лучший из всех возможных результатов.

2. Превратите тревожность в прогресс.

Негативные эмоции вроде злости, страха, грусти, переживаний и разочарования могут либо подавлять человека, либо придавать ему сил. Сузуки побуждает нас думать о позитивной стороне эмоций и о том, как они могут нам помочь. Например, если вы злитесь, гнев может как затуманивать вам глаза и не давать двигаться вперед, так и использоваться в качестве мотивирующей силы.

3. Добавьте в свою жизнь что-то новое.

С онлайн-ресурсами восстановиться и освежить свой разум с помощью новых навыков сегодня стало намного проще, чем когда-либо. Да, находиться в своей зоне комфорта приятнее, но Сузуки говорит: "Это необязательно должны быть физические упражнения или что-то сложное. Достаточно будет чего-то такого, что лишь слегка вытолкнет вас из зоны комфорта". Перемены могут вселять страх, но они помогают нам расширить свои горизонты и осознать свои способности.

4. Оставайтесь на связи.

Когда мы находимся в состоянии стресса, первым делом нам хочется отступить и изолироваться от окружающих. Однако очень важно оставаться на связи с другими людьми. Это даст нам ощущение того, что мы не одиноки, окружает нас людьми, которые нам небезразличны и которым небезразличны мы, когда переживаем тяжелые времена и эмоции.

5. Отправляйте себе позитивные сообщения.

Этот пункт меня удивил, но я вижу в нем определенную логику. Ученая говорит, что в начале и в конце дня актер Лин-Мануэль Миранда пишет сам себе забавные и оптимистичные сообщения. Она описывает его как психически стойкого и преимущественно оптимистичного человека. А позитивные напоминания и сообщения, которые он ежедневно отправляет сам себе (и вам необязательно, чтобы об этих сообщениях знал весь мир), наполняют его жизненной энергией на весь день.

Вероятно, нам может захотеться отругать себя, но вместо этого необходимо стать своим самым преданным фанатом.

6. Выберитесь на природу.

Научно доказано, что природа помогает человеку успокоиться и благотворно сказывается на его общем состоянии. Чтобы почувствовать это, вам вовсе не нужно жить где-то в лесу. Просто выйдите на прогулку, проведите немного времени у себя на заднем крыльце или прогуляйтесь по своему двору. Природа действительно поднимает дух, помогает очистить разум, перегруппироваться и перезагрузить мозг, когда уровень стресса начинает зашкаливать.

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