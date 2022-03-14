3 вещи, на которые потратится ухоженная дама (речь не об одежде и косметике)

Хороший стиль - это больше, чем наряд, макияж и прическа...

Личный стиль - это больше, чем наряд, макияж и прическа. Отсюда частые жалобы - вот я все это купила, а элегантной леди как-то по-прежнему себя не ощущаю. И окружающие этого не замечают.

Почему? Все просто. Начинать нужно совсем с другого. Как в ремонте дома. Если вы поверх неровных стен поклеите обои, квартира не приобретет идеальный вид. Так и с человеком...

На что тогда стоит обратить внимание в поиске лучшей версии себя?

1. Здоровье

Можно долго вкладываться в тональный крем, но если у вас проблемная кожа, которую вы им пытаетесь замаскировать, то дерматолог будет нужнее. Можно покупать самые крутые шампуни, но если волосы безбожно выпадают, поможет лишь трихолог. Можно втирать кремы в надежде улучшить цвет лица, но если проблема в нездоровом питании, для начала стоит перетряхнуть свой холодильник и пищевые привычки.

Косметика - это наш помощник. Она может помочь достигнуть идеала, когда есть, из чего ресурсы для идеала брать.

Поэтому вместо десятка плотных тональных кремов и корректоров ухоженная леди, скорее, потратится на:

специалистов, решающих конкретную проблему (волосы, кожа, зубы);

полезную и здоровую пищу, витамины;

массаж и позитивные впечатления (отнесем к ним бассейн, спа, салонный уход или просто прогулку в хорошей компании по красивым местам - все то, что нас расслабляет и делает чуточку счастливее).

2. Осанка, походка, жесты

Ухоженность и женственность действительно ассоциируются с легкостью, плавностью, неторопливостью. Дерганые движения, привычка сутулиться, резкие жесты, походка спортсмена, вывихнувшего ногу на соревнованиях - все это, конечно, отбирает у нас красоту.

Вы спросите: "А как же на это тратятся?". Во-первых, есть курсы, способные обучить красивым движениям. Во-вторых, можно записаться на танцы или йогу - и то, и другое учит плавности, держать спину ровно и лучше понимать свое тело. В-третьих, отмечу пользу массажа - чаще всего мы сутулимся, потому что есть проблемы со спиной.

3. Голос и умение красиво говорить

К сожалению, в современном мире все больше людей умеют сносно писать, но при этом говорить не очень умеют. Причина проста - мы все реже общаемся голосом, все чаще общение уходит в мессенджеры. Любой навык нужно постоянно тренировать, а коль нам не с кем особо поговорить, то и умение это теряется.

И если вы умеете красиво и грамотно говорить - это уже успех! А если еще и делаете это приятным голосом без визгливых нот, негромко, но внятно, то вас вообще можно поздравить. Но если вдруг не умеете, то это тоже не повод расстраиваться.

Хорошие книги (они повышают словарный запас), курсы ораторского мастерства и владения голосом - все это поможет вам достичь совершенства в умении вести беседу.

Но самое главное - верных друзей вам! Чтобы было, с кем говорить.

Cluber.com.ua