Народное лечение головной боли: рецепты и рекомендации

Иной раз народное лечение головной боли может оказаться в разы эффективнее, чем пилюли и таблетки.

Мы, конечно, не Понтий Пилат, голова болит - яду просить не будем, хотя иной раз такие боли... К счастью, существуют не только медикаментозное, но и народное лечение головной боли.

Народное лечение головной боли - причины недомогания

Народное лечение головной боли в данном случае лучше, чем таблетки, так как через некоторые время мы привыкнем к ним, и они перестанут на нас действовать, кроме того при длительном употреблении они могут оказать неблагоприятное влияние на почки. Так же стоит помнить, что головные боли - это сигналы тревоги организма, они не имеют одной причины.

Среди вызывающих головные боли факторов или причин находятся:

психосоциальный стресс, нервные и душевные перегрузки: боли проходят сравнительно быстро и почти всегда их вызывают сужение сосудов;

при чрезмерном потреблении алкоголя и курении и как сопровождающее явление при простуде или инфекционном заболевании (грипп, воспаление носовых полостей) тупые боли охватывают всю голову;

если в затылке и области лба - указывают на ревматизм в области позвоночника и шеи;

среди других факторов находятся высокое кровяное давление, аллергия на продукты, перегрузка глаз, отравления, лекарства, звук, чувствительность к погоде, солнечный удар, плохой или сухой воздух.

Постоянные боли головы указывают на серьезное заболевание. В этом случае необходимо проконсультироваться у врача.

Народные советы при головной боли

Что можно посетовать, когда раскалывается голова:

старайтесь избегать громких звуков, хорошо проветрить и затемнить помещение;

пройдитесь на свежем воздухе,

увлажните воздух в помещении;

не употребляйте алкоголь и никотин, усугубляющие боли;

используйте холодные компрессы (либо теплые, так как некоторые люди лучше реагируют на тепло, нежели на холод);

хороши компрессы из сжатых виноградных или капустных листьев либо измельченных тминных семян на лоб;

пейте травяные чаи, имеющие успокоительный эффект: примула высокая, валериана лекарственная, липовый чай или чай из смеси таволги лекарственной, мяты перечной и шалфея лекарственного (3-4 чашки в день);

используйте эфирные масла: на виски, лоб, шею втирать лавандовое, розмариновое и мятное масло, пару капель на подушку ночью;

если головные боли вызваны повышенным давлением, вам поможет огурец - нарежьте его кольцами и положите на глаза;

делайте массаж висков круговыми движениями;

при головных болях при отравлении, аллергии или непереносимости продуктов и лекарств рекомендуется голодание, опорожнение кишечника (клизма) и очистка через кожу (сауна, обтирание всего тела фруктовым уксусом).

Народные рецепты при головной боли

Соляной компресс от головной боли. Возьмите кусок шерстяной ткани, смочите его в соляном растворе (на 0,5лводы 1ст.л. соли) и привяжите на область поясницы, укутав чем-то теплым. Такой компресс нужно делать в течение 8 дней, даже если голова уже перестала болеть.

Настой коры ивы от повторяющейся головной боли. 1ч.л. измельченной коры ивы белой залить стаканом кипятка (200мл), настоять до охлаждения, процедить и принимать по 1/2стакана перед началом приступа. А для профилактики по столовой ложке настоя 3-4 раза в день.

Народный сбор трав для лечения головной боли. Мята перечная - 1 часть, душица - 1 часть, кипрей - 1 часть. 1ст.л. смеси на 500 мл кипятка, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1-2ст.л. 5-б раз в день.

Смородина черная для лечения головной боли. Принимают по 0,25 стакана свежего сока черной смородины при сильных головных болях 3 раза в день.

Клевер луговой для лечения головной боли. 1ст.л. цветков клевера заварить стаканом кипятка, настоять 30 мин, процедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

Woman.ru