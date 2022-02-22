И к фее не ходи: лечить ли молочные зубы?

Момент, когда режутся первые зубы у малыша, приносит не только радость, но и массу вопросов. Один из них - надо ли лечить ли молочные зубы у ребенка?

Лечить ли молочные зубы у ребенка, или оставить их в покое, ожидая что они вскоре сменяться на постоянные - напрямую зависит от самих зубов. Ведь даже молочные зубки друг другу - рознь...

Не все зубы одинаково важны

На первый взгляд вопрос, лечить ли молочные зубы, может показаться глупым: ведь это пустая трата времени и усилий - пытаться сохранить ребенку зубы, которые и так вскорости выпадут. Кроме того, ни один маленький ребенок - да и не всякий взрослый - не хочет лишний раз видеть дядю в белом халате, у которого из-за спины выглядывает ревущая бормашина.

Дело в том, что ответ на вопрос, лечить ли молочные зубы, для разных молочных зубов будет звучать по-разному. Потому, что не все из них одинаково важны. Некоторые родители, например, полагают, что самыми важными зубами во рту их ребенка являются передние зубы. А вот стоматолог будет бороться как раз за задние. И вовсе не потому, что ему не нравятся улыбающиеся дети, а потому что врач думает в первую очередь о долгосрочной пользе для здоровья ребенка.

Не давайте зубам принимать решение

Детские задние молочные зубы нужно стараться оставить "в строю" как можно дольше. Одна из самых неприятных и сложных клинических ситуаций, когда ребенок теряет свои "детские моляры" (молярами называют обычно коренные зубы). Одна из функций этих зубов в том, что они сдерживают взрослые молярные зубы (которые прорезываются, когда ребенку уже 6-7 лет) так, что все последующие коренные зубы встают на свое надлежащее место. Когда детские моляры потеряны, взрослые моляры выскакивают раньше остальных, и мешают премолярным зубам (которые обычно появляются у ребенка в возрасте от 10 до 12 лет), нормально расти.

Таким образом, пока мама и папа раздумывают, лечить ли им молочные зубы своего ребенка, эти самые зубы могут решить все самостоятельно. А такое развитие событий - кто знает, какие решения принимают детские зубы, оставшиеся без присмотра - могут вполне привести к проблемам со взрослыми зубами. Какой-либо зуб или не займет нормальное положение по отношению к своим соседям, и тогда нужно будет исправлять ребенку прикус, или вообще повредится настолько, что его нужно будет удалить.

Так что отвечать на вопрос "лечить ли молочные зубы" должны не родители, а стоматолог. И лучше, если это будет врач, который специализируется на детских зубах.

Woman.ru