7 легких способов навсегда побороть тягу к сладкому

Похудение - дело нелегкое. Если же вы к тому же принадлежите к группе ярко выраженных сладкоежек, то путь к заветным цифрам на весах будет тернистым и долгим. Уверены, что не сможете и дня протянуть без конфеты или печенья? Без паники! Woman.ru поделится семью способами, как побороть сахарозависимость раз и навсегда.

Согласитесь, что пройти с гордо поднятой головой мимо витрины булочной или кондитерского магазина - высший пилотаж. Соблазнительные булочки, круассаны, капкейки, пончики, пирожные, торты так и манят... Однако, на первый взгляд, безобидная слабость может обернуться серьезной проблемой.

Ученые все чаще сравнивают любителей сладкого с наркоманами. И правда, мало кто из нас остановится, съев одно маленькое печенье: рука сразу тянется за вторым, а там и за третьим.

Как правило, объевшись кондитерскими изделиями, мы обещаем себе, что это был последний раз, но "последние разы" следуют один за одним.

Сахар дарит не только мимолетное удовольствие, но и вызывает привыкание (чем больше мы едим сладкого, тем больше нам его хочется), в конечном счете подрывая здоровье. Что уж говорить о непрекращающейся борьбе с лишним весом.

Если отказаться от конфеты-другой на завтрак - миссия из разряда невыполнимых, прочитайте наш материал. Последовав нашим советам, вы не только станете употреблять меньше сахара, но и со временем перестанете причислять себя к сладкоежкам. Woman.ru постарался ответить на интересующий миллионы женщин вопрос: как наконец избавиться от тяги к сладкому, да еще и навсегда?

Включите в рацион продукты, содержащие хром

Непреодолимая тяга к сладкому может быть также связана с дефицитом в организме хрома. Этот микроэлемент участвует в регуляции углеводного обмена и уровня глюкозы в крови, стабилизируя его. Хром и сахар в человеческом организме связаны отношениями обратной зависимости: употребление сладкого "вымывает" минерал, а тот, в свою очередь, подавляет тягу к сладкому

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