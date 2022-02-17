20 продуктов, которые нужно исключить из рациона, чтобы не стареть - ФОТО

Естественный процесс старения, к сожалению, невозможно остановить. А вот на некоторое время отсрочить - запросто. Причем необязательно бежать к пластическому хирургу и отдавать ему последние сбережения, если на лице появились морщины.

Глядя на некоторых селебрити зрелого возраста, мы удивляемся, как им удается выглядеть так молодо. Многие считают, что в этом заслуга их косметологов. Впрочем, дело не только в тщательном уходе или хорошей генетике - важную роль играет и образ жизни. У тех, кто с детства питался только фастфудом или углеводной едой, априори не может быть стройной фигуры и красивой ровной кожи, будто светящейся изнутри.

Неслучайно ведь говорят, что мы - то, что мы едим. И если одни продукты не только насыщают, но и дарят хорошее самочувствие, то другие - разрушают организм изнутри и провоцируют ускорение процессов старения.

Хотите как можно дольше оставаться молодой и красивой? Тогда постарайтесь забыть о еде из нашей подборки - ее регулярное употребление негативно отражается на коже и "дарит" как минимум 10 лишних лет и килограммов.

Колбаса и бекон

Многие люди не могут отказать себе в удовольствии съесть сэндвич-другой с копченой колбасой или беконом. Уже давно не тайна, что эти продукты пусть и вкусны, но очень вредны для здоровья. Вес дело в том, что содержащиеся в них усилители вкуса и консерванты способствуют образованию свободных радикалов в организме. Это приводит к преждевременному старению, а также способствует развитию серьезных болезней, включая онкологию.

Сладкая выпечка

Проходя в супермаркете мимо полки с ароматной свежей выпечкой, очень сложно не податься соблазну и отказаться от круассана или плюшки. Увы, такое мимолетное гастрономическое удовольствие может не лучшим образом отразиться не только на фигуре, но и внешности. Врачи утверждают, что сахар отрицательно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта и ускоряет процессы старения. Ну а о том, что так называемая "сладкая смерть" разрушает эмаль зубов, наверное, нет смысла лишний раз напоминать.

Готовые обеды, которые только нужно разогреть

Возвращаясь поздно вечером домой после напряженного рабочего дня, порой мы обессилены настолько, что не можем заняться даже самыми элементарными делами, не говоря уже о приготовлении ужина. В такой ситуации большинство людей предпочитают дойти до ближайшего супермаркета и приобрести там замороженное готовое блюдо, которое нужно лишь разогреть в микроволновой печи. Их ассортимент огромен, и каждый может выбрать кушанье по вкусу. Вот только никакой пользы для здоровья в такой пище нет. Эксперты уже давно говорят о том, что в покупных замороженных блюдах содержится очень большое количество соли. Не секрет, что соль задерживает воду в организме, из-за чего возникает отечность, которая визуально прибавляет возраст.

Алкогольные коктейли

О вреде крепких напитков знает каждый взрослый человек. Однако некоторые до сих пор считают, что употребляя спиртное в малых количествах, они ничем не рискуют. Оказывается, сладкие коктейли на основе алкоголя гораздо хуже, чем он же в чистом виде. "В одном таком напитке может содержаться более 50 граммов сахара. Да и спиртное способствует обезвоживанию, из-за чего морщины становятся более заметными", - пишет диетолог Сара-Джейн Бедвелл в своей книге "Сделай меня стройной: как похудеть всего за 30 минут в неделю".

Слишком соленая еда

По мнению многих ученых, соль - один из тех продуктов, которые ускоряют старение клеток. Слишком соленые снеки или даже случайно пересоленные блюда домашнего приготовления могут лишить вас красивой упругой кожи. Соль, как известно, задерживает воду в организме и способствует возникновению отеков, из-за которых лицо выглядит усталым и одутловатым.

Кукурузный сироп

Покупая продукты в магазине, часто ли вы внимательно изучаете их состав? Впредь обращайте внимание на такой ингредиент, как кукурузный сироп. Его часто добавляют в снэки, соусы и другие продукты. Специалисты считают кукурузный сироп - искуственный подсластитель - более вредным, чем сахар. В этом продукте в большом количестве содержится фруктоза, из-за которой повреждаются коллаген и эластин, отвечающие за красоту и упругость кожи.

Продукты с трансжирами

Трансжиры, в большом количестве содержащиеся в кондитерских изделиях, не только оседают на боках ненавистными "валиками", но разрушают клетки организма. Эксперты сходятся во мнении, что трансжиры также способствуют развитию воспалительных процессов в организме. Более того, из-за них наша кожа становится более уязвимой к ультрафиолетовому излучению.

Сахар

Сахар, пусть и в небольших количествах, содержится во многих продуктах. Полностью отказаться от него вряд ли получится, а вот свести потребление к минимуму вполне возможно. Почему врачи считают этот продукт вредным? Уже давно доказано, что сахар отрицательно влияет на наше здоровье: способствует развитию проблем с желудочно-кишечным трактом, ухудшает состояние кожи. Так что, если вы не планируете в 35 лет выглядеть на все 45, свой рацион лучше все-таки пересмотреть.

Пережаренный стритфуд

Стритфуд постепенно завоевывает сердца и, конечно же, желудки гурманов во всем мире. Большинство блюд, представленных в типичной "уличной" кухне, готовятся очень быстро и на большом количестве масла. В такой еде содержится много канцерогенов, из-за которых и образуются свободные радикалы - именно из-за них ускоряются процессы старения.

Энергетические напитки

Производители энергетиков обещают, что всего после нескольких глотков вы почувствуете прилив энергии и сможете с новыми силами выполнять текущие дела. Это обуславливается тем, что в таких напитках содержится большое количество тонизирующих веществ. Вот только не стоит забывать о том, что эффект от них очень кратковременный, зато по составу можно изучать таблицу Менделеева. "В энергетических напитках содержится очень большое количество сахара и кислот, которые постепенно разрушают зубную эмаль. Со временем зубы приобретают желтоватый окрас, из-за чего мы выглядим старше своих лет", - утверждает диетолог Сара-Джейн Бедвелл. К тому же в состав энергетиков входит кофеин, который способствует обезвоживанию организма. Хотите выглядеть свежо и юно? Вместо энергетических напитков пейте по 8-10 стаканов обычной воды.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом может сыграть с вами злую шутку. Порой, казалось бы, даже полезная еда (например, финики) может способствовать резкому скачку сахара в крови. В такой ситуации организм впадает в стрессовое состояние, и у вас появляется риск стать "счастливым" обладателем ранних морщин. Паста, крекеры, кукурузные хлопья - все это может лишить вас красивой подтянутой кожи и "наградить" акне или розацеа.

Маргарин

Диетологи сходятся во мнении, что маргарин - опасный для красоты и здоровья продукт. Он производится с использование гидрированных растительных масел, которые плохо усваиваются организмом. "Маргарин приносит больше вреда, чем пользы. Все потому, что в нем в огромном количестве содержатся трансжиры, которые будто высасывают из нас влагу. А если коже не хватает увлажнения, то морщины появляются значительно раньше срока", - уверена эксперт в области диетологии и правильного питания Тасним Бхатия. Любопытно, что, помимо всего прочего, маргарин делает кожу более уязвимой к ультрафиолетовому излучению - одному из главных факторов старения.

Конфеты

О том, что конфеты очень калорийны, знают даже маленькие дети. Кроме того, в них содержится огромнейшее количество сахара, из-за которого поклонники этой сладости пухнут не по дням, а по часам. Не стоит забывать и о том, что сахар разрушает зубную эмаль - нездоровая улыбка старит человека не меньше, чем морщинистая кожа.

Зажаренное до корки мясо

Многие люди предпочитают красное мясо, зажаренное до румяной корочки. Однако диетологи советуют отказаться от этой привычки. Все потому, что при высокой температуре приготовления в таком блюде не остается ничего полезного. Напротив, образуются опасные канцерогены - это прямой путь к раннему старению.

Сироп агавы

Приверженцы здорового образа жизни постоянно находятся в поисках более полезных альтернатив привычным, но вредным продуктам. Несколько лет назад ЗОЖ-ники обратили внимание на сироп агавы и тут же объявили его новым полезным сахарозаменителем. Однако диетологи придерживаются совершенно противоположной точки зрения. Сироп агавы примерно на 90% состоит из фруктозы. Попадая в организм, это вещество преобразуется в жир и разрушает коллаген, отвечающий за гладкость и упругость кожи.

Картофельные чипсы

Картофельные чипсы с разными вкусовыми добавками - любимый снек многих взрослых и детей. Однако в последнее время родители запрещают ребятам есть чипсы из-за того, что в них содержатся опасные вещества, отрицательно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. И хотя производители клянутся, что в их продукте нет ГМО и вредных консервантов, ускоряющих процессы старения, верить на слово им не стоит.

Фламбированные блюда

Поклонники кулинарии часто пытаются воссоздать дома блюда, которые они пробовали в ресторанах. Особенно популярны в последнее время стали бананы фламбе: этот вкусный десерт совсем несложно приготовить. Вот только увлекаться им не стоит, поскольку рецепт предполагает немалое количество алкоголя. Вопреки расхожему мнению, спирт не выпаривается из блюд при нагревании и все также разрушительно воздействует на организм человека.

Спиртное

Не секрет, что алкоголь оказывает разрушительное воздействие на весь организм. Из-за употребления крепких напитков снижается уровень витамина A, который является важным антиоксидантом, способствующим обновлению клеток внутренних органов. Максимальная доза, против которой врачи ничего не имеют, - пара бокалов хорошего вина в неделю.

Пицца пепперони

Диетологи советуют обратить внимание на вегетарианскую пиццу, если без этого итальянского блюда вы не представляете своей жизни. Все дело в том, что в пепперони, как и в других колбасах, содержится много нитратов, а также насыщенных жиров, которые старят нас изнутри.

Жирный фастфуд

Чаще всего для приготовления фастфуда используется самое дешевое масло, которое при нагревании и вовсе превращается в яд. У поклонников такой пищи есть риск заработать не только ожирение, но и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, в фастфуде содержатся трансжиры, за которые кожа вас не отблагодарит.