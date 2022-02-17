Маски с миндальным маслом: рецепты, которые сделают кожу безупречной

Миндальное масло играет важную роль как в ароматерапии, так и в косметологии, в масках. Спектр применения этого продукта настолько широк, что всех полезных качеств этого продукта просто не перечесть. Косметика с миндальным маслом, и в частности - маски, применяется для ухода за кожей и их положительный эффект ценится женщинами во всем мире.

Маски с миндальным маслом особенно полезны для увядающей, уставшей и обезвоженной кожи.

Маски с миндальным маслом - исключительная польза!

Маски с миндальным маслом применяются в косметологии, так как помогают избавиться от дряблости кожи и воспалительных процессов на ней. Также маски с миндальным маслом используют в качестве натурального средства для очистки лица, при желании их можно использовать вместо мыла, которое, как известно сушит кожу. В состав миндального масла входят витамины D и Е, кальций, магний и другие питательные вещества. Маски с этим маслом отлично подходят для сухой кожи, так как всего несколько капель такого масла увлажнит и избавит ее от шелушения, а также борются с морщинами, особенно вокруг глаз. Маски с миндальным маслом, благодаря легкой текстуре и такому же легкому прониканию в самые глубокие слои кожи, воздействуют на клетки, тем самым стимулируют их обновление.

Маски с миндальным маслом: домашние рецепты

Маска с миндальным маслом и желтком. Для приготовления такой маски нужно измельчить ядра миндаля в кофемолке, 1ч.л. получившейся миндальной муки разбавить 1ч.л. растительного масла или сметаны и 1ч.л. яичного желтка. Тщательно перемешать ингредиенты и нанести на кожу лица на 20-30 минут. Затем смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.

Маска с миндальным маслом для увядающей кожи. Смешайте яичный желток, 1ч.л. миндального масла и 1ч.л. жидкого меда. Наносить такую маску нужно кистью или ватным диском несколькими слоями. Через 25 минут маску можно смывать, а лучше всего снять влажным ватным диском. Курс таких масок - 1-2 раза в неделю в течение полутора месяцев.

Универсальная маска с миндальным маслом подойдет любому типу кожи. Чтобы приготовить такую маску понадобится 1ст.л. какао, 1ч.л. молока, 2ч.л. миндального масла и 1ч.л. жидкого меда. Перемешайте все эти ингредиенты и нанесите смесь на лицо массирующими движениями, включая зону вокруг глаз. Продержите маску на лице в течение 10 минут и смойте.

Также для кожи вокруг глаз подойдет следующая маска с миндальным маслом и авокадо. Измельчите мякоть авокадо до кремообразного состояния, 2ч.л. получившейся кашицы смешайте с 5-10 каплями миндального масла. Такую маску накладывайте очень аккуратно на кожу вокруг глаз и оставьте на 5 минут, затем снимите ее при помощи ватного диска.

Фруктово-овощная маска с миндальным маслом готовится очень просто, а пользу для кожи приносит неимоверную. Итак, очистите от кожицы четвертинку яблока, половинку персика и помидора и измельчите в блендере. В получившуюся массу добавьте 50 мл молока и 1ст.л. миндального масла. Разогрейте смесь на водяной бане до состояния крема и затем остудите до температуры тела. Нанесите маску на лицо толстым слоем и снимите через 20-30 минут.

Маски с миндальным маслом просты в приготовлении и не требуют много времени, зато полученный результат способен вас обрадовать и по достоинству оценить пользу миндального маска для кожи.