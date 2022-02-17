Маски с миндальным маслом: рецепты, которые сделают кожу безупречной

Миндальное масло играет важную роль как в ароматерапии, так и в косметологии, в масках. Спектр применения этого продукта настолько широк, что всех полезных качеств этого продукта просто не перечесть. Косметика с миндальным маслом, и в частности - маски, применяется для ухода за кожей и их положительный эффект ценится женщинами во всем мире.
Маски с миндальным маслом особенно полезны для увядающей, уставшей и обезвоженной кожи.
Маски с миндальным маслом - исключительная польза!
Маски с миндальным маслом применяются в косметологии, так как помогают избавиться от дряблости кожи и воспалительных процессов на ней. Также маски с миндальным маслом используют в качестве натурального средства для очистки лица, при желании их можно использовать вместо мыла, которое, как известно сушит кожу. В состав миндального масла входят витамины D и Е, кальций, магний и другие питательные вещества. Маски с этим маслом отлично подходят для сухой кожи, так как всего несколько капель такого масла увлажнит и избавит ее от шелушения, а также борются с морщинами, особенно вокруг глаз. Маски с миндальным маслом, благодаря легкой текстуре и такому же легкому прониканию в самые глубокие слои кожи, воздействуют на клетки, тем самым стимулируют их обновление.
Маски с миндальным маслом: домашние рецепты
Маска с миндальным маслом и желтком. Для приготовления такой маски нужно измельчить ядра миндаля в кофемолке, 1ч.л. получившейся миндальной муки разбавить 1ч.л. растительного масла или сметаны и 1ч.л. яичного желтка. Тщательно перемешать ингредиенты и нанести на кожу лица на 20-30 минут. Затем смыть теплой водой и нанести увлажняющий крем.