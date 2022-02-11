4 напитка, от которых придется отказаться всем переболевшим «омикроном»

Врачи уверяют, что коварный африканский штамм коснется каждого. Рассказываем, как помочь себе быстрее вернуться в форму после болезни.

Сейчас наиболее распространенным вирусным заболеванием по-прежнему считается коронавирус. Переболевшие часто страдают от последствий постковидного синдрома и еще долго не могут полностью восстановиться. Превалирующим штаммом является африканский вариант "омикрон" - зараженные встают на ноги уже через неделю, хоть и долго мучаются с последствиями.

Как уверяют врачи, восстановить привычный темп жизни без вреда для здоровья поможет правильное питание. И это вовсе не значит, что теперь вам придется до конца своих дней есть гречку и салатные листья. Достаточно просто на какое-то время (примерно на 2-3 месяца) отказаться от ряда продуктов. Предлагаем для начала разобраться с напитками.

1. Крепкий кофе

Во время болезни медики советуют пить как можно больше воды. А кофе, как известно, ведет к обезвоживанию. Ученые выяснили, что у кофеманов повышается риск развития пневмонии. Кофе также может вызывать тахикардию: после ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, то и одышка будет ощущаться сильнее.

2. Черный чай

Несмотря на то, что этот напиток мешает выздоровлению, в ряде случаев он отлично сдерживает распространению вируса. Для этого достаточно сделать глоток напитка и подержать его во рту около 10 секунд. Все из-за антиоксидантов катехинов, которые уменьшают воспаления в полости рта и верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Тем не менее, на момент восстановления лучше заменить его на травяной или зеленый - фтор и йод помогут вывести соли тяжелых металлов, а их мочегонный эффект снимет отеки и выведет лишнюю воду из организма.

3. Пакетированные соки и морсы

Зачастую в таких продуктах слишком много сахара, и они могут спровоцировать обострение уже имеющихся симптомов и усугубить неприятные проявления хронических заболеваний.

Если отказаться от соков трудно, то покупайте только свежевыжатые или начните готовить самостоятельно. Понадобятся лишь фрукты, ягоды, соковыжималка и пара минут свободного времени.

4. Газированные напитки

Опять же, все дело в сахаре и избыточной калорийности. Такие напитки обычно приводят к перееданию и способствуют развитию диабета, болезней сердца и почек, поражению печени и кариесу.

Кстати, есть интересное исследование, которое отлично демонстрирует влияние газировок на организм. Группа американских ученых из Университета Ливерпуля выяснила, что газировка способна менять результаты ПЦР-тестов: получается положительный или ложно-положительный.

Woman.ru