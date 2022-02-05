7 вещей, от которых нужно отказаться, чтобы стать по-настоящему счастливыми

На протяжении всей нашей жизни перед нами то и дело возникают разные варианты принятия решений, возможности и дороги, которыми можно пойти. Поэтому можно сказать, что разница между жизнью счастливой и несчастной заключается в наших ежедневных привычках. Идеальная жизнь не гарантирована никому из нас, но вы определенно можете повлиять на ее качество, принимая взвешенные решения и выбирая себе более здоровые и полезные привычки.

Учитывая все это, закономерно возникает вопрос: какие именно плохие привычки мешают нам стать счастливыми?

1. Игра в жертву.

Несомненно, в жизни не раз будут возникать моменты, когда мы будем оказываться жертвой чьих-то необдуманных поступков. Однако когда происходит подобное, у нас есть два варианта: начать изображать жертву или стать тем, кто сумел выжить. Если мы выберем первый вариант, то в конечном счете сольемся с этой ролью, отказываясь от своих сил и теряя контроль над возможностью выбирать.

Выбрав путь жертвы, вы никогда не освободитесь от боли, оставаясь несчастными всю свою жизнь.

2. Отказ усмирить своего внутреннего критика.

В каждом из нас звучит тихий голос внутреннего критика. Иногда этот голос оказывается полезным, побуждая нас становиться лучшими версиями себя. Но если его не контролировать, этот внутренний критик может потерять связь с реальностью и стать нашим злейшим врагом.

3. Перфекционизм.

Совершенства не существует. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь высокие ожидания от себя или хотеть лучшей жизни. Но если вы стремитесь к совершенству, то всегда будете хотеть большего, будучи неспособными добиться заветного идеала.

4. Угождать другим.

Если вы посвятили жизнь угождению другим людям, то проиграете дважды. Во-первых, потому что нельзя угодить всем и сразу. Во-вторых, потому что вы никогда не сможете согласовать свои потребности с чужими. Кроме того, со временем вы перестанете обращать на себя внимание и превратите свою жизнь в полный хаос, занимаясь постоянными поисками признания и принятия. А этот путь не приведет к счастью.

5. Боязнь перемен.

Перемены всегда связаны с дискомфортом. Но перемены необходимы. Мы можем либо вернуть себе комфорт, возвратившись в привычную для себя обстановку (та, которая больше не приносит нам ни радости, ни удовлетворения), либо выйти из зоны комфорта и стать лучшей версией себя.

6. Привычка слишком много думать.

Привычка все анализировать определенно лишает человека счастья. Она является полной противоположностью осознанности. Поэтому если вы замечаете, что постоянно зацикливаетесь на своих мыслях, то в конечном счете оградите себя от всего хорошего в своей жизни. Не забывайте, что жизнь это путешествие, а не пункт предназначения.

7. Нумбинг (психическое "онемение")

Это еще один и, пожалуй, один из главных воров человеческого счастья. Нумбинг зачастую связан с развитием зависимости, и он определенно делает нас несчастными. В жизни каждого человека бывают плохие моменты, случаются травмы и вещи, с которыми трудно справиться. Вызванные ими эмоции настолько сильные, что наше первое желание - спрятать эти сложные чувства как можно глубже. Нам хочется приглушить свой разум и заставить эти чувства уйти. Однако решить эти проблемы непросто. Главное не убегать от трудностей, как бы сильно (и понятно, почему) нам этого ни хотелось.

Если мы решаем принять свои сложные эмоции, то в конечном счете все же преодолеваем их и становимся только сильнее. А если от них постоянно убегать и пытаться подавить их в себе, то они будут накапливаться и в итоге все равно найдут выход, хотим мы этого или нет. И зачастую это происходит не самым приятным образом.

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