Про девочек-отличниц

Как шаг за шагом девочки подсаживаются на крючок внешних оценок...

У этих женщин есть одна большая проблема - неумение опираться на себя, доверять себе, чувствовать себя живыми...

Есть девочки, которые от рождения слишком эмпатичны и слишком нейротичны. Они жалеют залетевшую муху и безногую куклу, тащат с улицы котят, рано спрашивают о смерти. В них слишком много тревоги, и единственное, что может их стабилизировать - это спокойные, довольные взрослые. Когда взрослые нестабильны, мир этих девочек сползает в тартарары.

Они миротворцы, медиаторы, буферы. Раз мама радуется пятёркам - они будут получать пятёрки.

В силу высокого интеллекта сензитивным малышкам учиться легко и потому не особо интересно. Оценки "отлично" лишены для них персональной ценности: они не ставили себе высоких целей вроде "научиться делить столбиком" или "освоить десятичные дроби", это не их вызов. Но похвала за прилежание приятна и помогает справиться с внутренним раздраем при помощи мамы. Мама довольна? Значит, можно жить дальше.

Так шаг за шагом девочки подсаживаются на крючок внешних оценок.

Им бы найти что-то своё - то, что поддержит, увлечёт и позволит пережить вкус личной победы, но увы. После школы по расписанию фортепиано, которое тоже очень радует родителей.

Потом, спустя двадцать с лишним лет в кабинете психотерапевта они будут сетовать на пустоту и немоту глубоко внутри - я себя не слышу, не понимаю, что меня греет, я не чувствую интереса к жизни.

А как иначе, если ты четверть века живёшь чужими радостями?

"Папа закончил школу с медалью потому, что у него уникальная голова" - объясняю я Лизке. Если ты ухватываешь информацию раз в пять быстрее, чем в среднем по больнице, то медаль карман не оттянет. Если нет - не стоит и пытаться. Годам к пятнадцати хорошо бы иметь свою систему ценностей, определяющую, куда инвестировать в первую очередь, а куда по остаточному принципу. Я надеюсь, что скоро у моей дочери найдутся более интересные планы, чем пятёрка по ОБЖ.

Врождённая чуткость играет против. "Что за ерундой ты сейчас занимаешься?". Всё, никакой ерунды, мгновенный отказ от себя ради спокойствия в доме. Хотя эта самая ерунда могла бы подсказать вектор развития собственной души, а не привычки чувствовать за других. Ерунда - это то, что потом, через много лет, будет возвращено себе как великий подарок.

Просто лежать и мечтать. Танцевать. Драться. Верить своему телу. Верить в свою силу.

Девочки-отличницы здесь тянут максимум на тройку.

Итак, сами по себе пятерки и грамоты для психического здоровья не опасны - особенно изредка и для мальчиков. Но если они становятся способом коммуникации с миром по причине отсутствия других способов заявить о себе и если они идут в ущерб по-настоящему созидательным занятиям (а созидательно то, что помогает адаптироваться в мире, а не создает видимость адаптации), тут родителям хорошо бы включиться и помочь своим чудесным дочерям сэкономить на психотерапевте.

Что делать с такими девочками?

Ох, много что.

Научить регулировать свои эмоции самостоятельно, без помощи близких (свои для этого тоже нужно уметь регулировать).

Ориентировать не на чужую оценку, а на свою. Справилась или нет? Получилось ли лучше, чем вчера? Смогла ли добиться того, чего хотела?

Никогда не использовать в качестве домашнего терапевта, не нагружать своими надеждами и опасениями.

Добавить в семейный уклад весёлого раздолбайства.

Позаботиться, чтобы ребенок получал достаточно физической нагрузки.

Не обсуждать без особой надобности школьную успеваемость и качество выполнения уроков.

Вместе мечтать.

Снизить контроль.

Поддерживать любые начинания - даже самые, на ваш взгляд, глупые. "Попробуй" вместо "да, но...".

Делиться своим опытом обретения себя.

Не рычать, как собака из будки, на проявление несогласия.

Уважать не совпадающими с вашими детские вкусы.

Не запугивать будущим.

Жить своей жизнью.

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