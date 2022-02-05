Медовый массаж лица: каков эффект?

Наверное, нет другого такого дара природы как мед, который бы обладал таким множеством лечебных косметических эффектов. Так, медовый массаж лица не только очищает кожу, но и делает ее нежной и шелковой.

Медовый массаж лица сочетает в себе пользу медовой маски и классического омолаживающего массажа.

Действие медового массажа лица, показания и противопоказания к нему

С помощью медового массажа лица можно избавиться от различных проблем с кожей - например, очистить поры, удалив "черные точки", убрать ороговевший слой клеток кожи, вернуть ей эластичность, упругость. В меде содержится масса полезных веществ и витаминов, которые, проникая в кожу при массаже, питают ее, стимулируют обмен веществ, ускоряют ее обменные процессы.

Сам медовый массаж лица улучшает кровообращение глубинных слоев кожи, способствует выводу токсинов из нее, благодаря чему кожа становится эластичной, упругой и возвращает свой здоровый цвет.

Медовый массаж лица показан при сухой, увядающей коже, нездоровом цвете лица, сильном шелушении, загрязнении пор. В то же время серьезным противопоказанием к процедуре, помимо аллергии на мед, является купероз - это сосудистое заболевание, при котором медовый массаж лица может вызвать появление сосудистых сеточек на лице. Массаж также не рекомендуется проводить при наличии синяков и порезов на лице, кожных заболеваниях, бактериальных высыпаниях и воспалении тройничного нерва.

Правила и техника проведения медового массажа лица

Для проведения медового массажа лица очень важно использовать натуральный мед, а не магазинный. Для одной процедуры вам понадобится 2-3 столовые ложки жидкого меда, стеклянная посуда для него, полотенце для рук, кисть для нанесения меда.

Процедуру проводят обычно утром, после пробуждения, предварительно удалив остатки ночного крема. Волосы следует убрать с помощью повязки для волос или шапочки, чтобы не испачкать их медом. Мед, использующийся для медового массажа лица, можно немного подогреть на водяной бане, так эффект от процедуры будет сильнее. Мед наносят на лицо, шею и зону декольте тонким ровным слоем и оставляют на 5-7 минут, чтобы он впитался в кожу. Затем начинают массаж: медленными движениями снизу вверх тремя сухими пальцами каждой руки. Двигаться следует от декольте ко лбу, надавливая на кожу и слегка прижимая ее, чтобы пальцы немного приклеились к ней, затем пальцы приподнимают и отрывают от кожи. Таким образом вы очищаете поры кожи, из-за чего на пальцах в процессе массажа будут образовываться желтовато-белые катышки - смесь меда и кожного сала. Периодически вытирайте руки и продолжайте работать дальше.

Процедура медового массажа лица должна длиться не более 10 минут. После удалите остатки меда теплой водой и нанесите увлажняющий крем. Курс медового массажа лица включает в себя 10-15 процедур.

Помните, что лицо - это своего рода "карта" нашего организма. Поэтому, воздействуя с помощью медового массажа лица на определенные точки, вы не только возвращаете красоту и молодость вашей коже, но и стимулируете работу ваших внутренних органов.

Woman.ru