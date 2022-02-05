Панические атаки: причины, симптомы, лечение и самоконтроль

Приступы панической атаки всегда подкрадываются исподтишка. "Я умираю, со мной что-то не так" - крутится навязчивая мысль в голове. Сердце отчаянно бьется, темнеет в глазах, не хватает воздуха. Волной накатывает ужас, вокруг - как будто нарисованные и очень опасные лица чужих людей...

Симптомы панических атак

Симптомы панической атаки испытывает на себе постоянно около 2% людей во всем мире. Женщины в силу своих биологических и психических особенностей в большей степени подвержены риску переживания приступа паники - в три раза чаще, чем мужчины.

Паника может настигнуть где угодно и когда угодно. Но чаще всего приступы панической атаки несчастные "жертвы" испытывают в многолюдных местах - в торговых центрах, на улице, в кафе, на вокзале. Кроме того, она может начаться в закрытом помещении - лифте, автобусе, самолете, зале ожидания.

Симптомы панической атаки:

Нарастающая тревога и внезапный острый дискомфорт, переходящий в страх, который может продолжаться несколько минут;

Сильное сердцебиение, дрожь и слабость, потливость, сухость во рту;

Боль или давление в груди, чувство удушья - нехватка воздуха;

Тошнота, тяжесть или жжение в желудке;

Головокружение, дереализация, деперсонализация - ощущение нахождения "вне тела", "земля уходит из-под ног", "все плывет";

Сильный страх потерять контроль, упасть в обморок, сойти с ума или умереть.

Переживая приступ панической атаки, человек может ощущать, что это "последние минуты жизни", мучаясь в течение этого времени навязчивыми и повторяющимися мыслями:

"Я схожу с ума"

"Я в ужасе, а все думают, что я сумасшедшая"

"Сейчас я закричу, упаду в обморок, и все будут надо мной смеяться"

"Кажется, я умираю - у меня сердечный приступ"

"Я задыхаюсь".

Паническое расстройство, которое относится к ряду тревожных расстройств, само по себе для здоровья и жизни не опасно. Тем более не стоит считать приступы панической атаки душевной болезнью или сумасшествием.

Паническая атака не приведет к смерти или заболеванию, но постоянное повторение симптомов панической атаки сигнализирует в подавляющем большинстве случаев о развитии панического невроза, который может испортить всю жизнь.

Люди, страдающие от приступов панической атаки, чаще предпочитают остаться дома, избегают больших скоплений людей - торговых и развлекательных центров, вокзалов и аэропортов. Они перестают летать на самолетах, плавать на теплоходах, ездить в лифте.

Жизнь превращается в рутину, тревога привязывает к дому - где приступы панической атаки случаются реже всего. На фоне панического невроза могут развиться различного рода фобии - клаустрофобия, агорафобия, вплоть до боязни насекомых и страха перед врачами.

Развитие панического невроза

Вот несколько причин, почему разовые панические атаки порой превращаются в хронический панический невроз:

Стресс

Хроническое, выматывающее напряжение дома и на работе. Сложные отношения, постоянная необходимость реагирования и принятия решений, подавленная индивидуальность. Риск пережить паническую атаку увеличивает эмоциональная подвижность, восприимчивость, повышенная чувствительность.

Образ жизни

Несбалансированное, нерегулярное питание, злоупотребление стимуляторами, алкоголем или запрещенными препаратами, хронический недосып и гиподинамия подготавливают благодатную почву для развития невроза.

Отсутствие навыков ментальной гигиены - склонности к самоанализу

Подавленные чувства и страхи, проблемы, отложенные "на потом". Нерешенные вопросы, общая неудовлетворенность собой провоцируют тревогу.

"Привычка"

Закрепление устойчивой "панической" реакции на места, в которых атака уже возникала.

Жертвы панических атак склонны считать свою проблему постыдной слабостью или проявлением безумия, обращаясь за помощью только тогда, когда невроз переходит в хроническую стадию. С паническим неврозом можно жить долгие годы, и при этом приступы панической атаки могут случаться все чаще, расшатывая нервную систему и ухудшая качество жизни.

Панические атаки: лечение и самоконтроль

Но есть и хорошая новость - панические атаки поддаются лечению, как в индивидуальной терапии, так и в групповой. Правда, лечение хронического невроза может затянуться аж на несколько лет. Кроме того, некоторые психотерапевты убеждены: с приступами панической атаки можно справиться и самостоятельно, используя принцип: "Предупрежден - значит, вооружен!"

Будьте готовы!

Подготовиться и предупредить приступ паники можно, обращая внимания на сигналы - нарастающую тревожность, учащение дыхания и сердцебиения. Панику встречайте без страха, с улыбкой, сказав себе: "А вот и паническая атака, а я к ней готова"!

Спокойствие, только спокойствие

Предупредить атаку позволит релаксация и контроль дыхания. Плавное диафрагмальное дыхание: короткий вдох, задержка и плавный длинный выдох, с расслаблением мышц (сверху вниз), полное очищение головы от навязчивых мыслей - довольно успешно купирует атаку на ранней стадии.

Вдох обязательно должен быть короче выдоха. Важно соблюсти баланс - не перенасытить мозг кислородом (частое дыхание может вызвать гипервентиляцию). Строго держите ритм: вдох на 2 счета, задержка на 2 счета, выдох на 3 счета, задержка на 1 счет и так далее.

Кто страшнее, я или паника?

Приступ панической атаки, встреченный с готовностью, даже агрессивно и цинично - может и должен отступить. Научившись контролировать дыхание и мысли, успешно справившись с рядом атак - можно отправляться в "потенциально опасные места". Оказавшись в людном месте, прислушайтесь к себе - нарастает ли тревога Записывайте приходящие в голову мысли. Ощутив подход приступа паники - встречайте его с готовностью, как старого врага. Проходя все этапы развития атаки - комментируйте про себя, или рассказывайте своему спутнику о своих переживаниях. Используйте дыхательные упражнения.

Преодоление сложностей - делает нас сильнее. Новый опыт - делает нас мудрее. Только преодолевая дискомфорт, тревогу и страх - можно научиться справляться с паническими атаками. Управление приступом панической атаки позволяет бороться и справляться с неврозом, а значит - делает жизнь более полной и гармоничной.

Woman.ru