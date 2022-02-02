5 неприятных изменений, которые произойдут с вашим телом после 50

Цифра 50 условная. Кто-то и в 40 эти возрастные изменения ощущает, а кто-то и в 60 чувствует себя прекрасно и выглядит при этом на 15 лет моложе. Но это скорее исключение из правил.

С возрастом мы меняемся. И не все эти изменения приятны. Но это не означает, что на себе нужно поставить крест. Совсем наоборот...

Цифра 50 условная. Кто-то и в 40 эти возрастные изменения ощущает, а кто-то и в 60 чувствует себя прекрасно и выглядит при этом на 15 лет моложе. Но это скорее исключение из правил.

Изменение функций мозга

Вместе с нашим организмом стареет и наш мозг. Это отмечают многие.

Возрастные изменения, которые происходят с некоторыми функциями мозга, многие начинают замечать после 50 лет. Но если ваша работа творческая и вы ведёте здоровый образ жизни, то у вас больше шансов иметь "светлую" голову и в пожилом возрасте.

Ученые говорят о том, что приостановить возрастные изменению функций мозга можно средиземноморской диетой. Как вы знаете, эта диета богата фруктами, овощами и полезными жирами. Поэтому обратите на это особенное внимание.

Ухудшение слуха

Порядка 40% людей старше 50 лет имеют различные проблемы со слухом. Эти проблемы со здоровьем могут быть обусловлены генами, повышенным артериальным давлением, развитием метаболического синдрома. Так что лишний раз обратитесь за проверкой слуха к специалисту.

Хрупкие кости

Если ваш рацион содержат мало кальция и витамина Д, то ваши кости могут и до 50-летнего возраста потерять запас прочности. Специалисты говорят о том, что женщины с вредными привычками уже в 35 лет могут испытывать проблемы с минеральной плотностью костей.

После 50 лет кости более хрупки у женщин, чем у мужчин. И всё потому, что так устроен женский организм. Да, вы и без меня знаете, о чем я говорю. Менопауза, приливы, снижение выработки эстрогенов.

Важно понимать, что пища богатая кальцием и витаминами - это не панацея. Нужны также физические нагрузки, а именно силовые. Такая гравитационная нагрузка поможет костям становиться крепче. Главное - подобрать для каждого человека индивидуальную физическую нагрузку.

Дряблые мышцы

Если мышцы не в тонусе, то это будет выдавать ваш возраст. Особенно сильно это заметно по рукам. Чтобы хоть как-то улучшить тонус мышц - необходимо проводить по 2-3 силовые тренировки в неделю. Для начала можно выполнять простой комплекс упражнений с фитнес-резинками и лёгкими гантелями.

Помимо физических нагрузок следите за тем, чтобы в каждом приеме пищи у вас было не менее 20-25 граммов качественного белка. Яйца, морепродукты, нежирная говядина, телятина, птица - это те продукты, которые должны быть в вашем холодильнике!

Кожа без тонуса

С возрастом кожа начинает терять важный белок - коллаген. В итоге появляются морщины, теряется тонус кожи. Чем быстрее идёт это процесс, тем старше вы выглядите.

Повысить тонус кожи вам поможет рацион с достаточным содержанием витамина С и продуктами, богатыми коллагеном. Также не забывайте и об адекватном питьевом режиме.

Обязательно проконсультируйтесь со специалистом!

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