3 недооцененных способа улучшить свое психическое здоровье

"Психическое здоровье - это не цель, а процесс. Его суть состоит в том, как вы едете, а не куда", - Ноам Шпансер.

Люди часто игнорируют слово "здоровье", когда говорят о состоянии своей психики, как и холистический подход к его поддержанию и сохранению.

На состояние психического здоровья человека может положительно повлиять поиск новых впечатлений, а также принятие концепций неопределенности и непостоянства. Кроме того, исследования показали, что на состояние психики положительно влияет общение с другими людьми и умение слушать то, что они говорят.

Специалисты в области психического здоровья помогли многим людям исцелиться и избавиться от разного рода эмоциональных конфликтов, способных нанести вред их отношениям, работе и жизни в целом. Но никто и никогда не говорил им о том, что на самом деле имеется в виду под психическим "здоровьем" и что именно способствует поддержанию этому здоровью. То есть о том, что не относится к исцелению от травм, полученных в раннем возрасте, и обучению справляться с их последствиями во взрослой жизни. О том, что не относится к обучению способам создавать более продуктивные и прочные отношения.

Все это очень важно, однако мы нуждаемся в более широком понимании понятия психического здоровья. Последнее необходимо рассматривать как картину непрерывного развития и расширения нашей сущности, а именно наших умственных, эмоциональных, творческих и духовных потребностей и способностей.

Вы являетесь био-психо-социально-духовной единицей, находящейся внутри своей социокультурной матрицы. Каждый из этих аспектов вашего "я" влияет на другой. Простой пример: вы знаете, что микробиомы вашей интуиции напрямую влияют на ваш разум, эмоции, потенциальную продолжительность жизни и физическое здоровье. То же самое можно сказать и обо всех остальных аспектах вашего существования: "психическое" здоровье проще понять через "общее" здоровье человека.

Эмпирические исследования все чаще учитывают ранее упущенные из виду подходы, которые могут способствовать укреплению здоровья в целом, если смотреть на это с более широкой и комплексной точки зрения. Но они отличаются от привычного изучения новых "стилей поведения" или "техник", используемых в ваших отношениях или в ходе выполнения своих целей. Кроме того, они выходят за пределы управления и ликвидации последствий прошлых конфликтов. Ниже представлены три их них, наиболее достойные внимания и практического применения.

Итак, 3 недооцененных способа улучшить состояние психического здоровья:

1. Ищите новые впечатления.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Psychological Review, указали на важное, но зачастую упускаемое из виду измерение благополучия, а именно - получение нового жизненного опыта, особенно такого, который может появляться у человека внезапно. Речь идет о новом и сложном опыте, который может требовать от него изменения его точки зрения. Это может быть изучение чего-то нового, участие в каких-то новых для вас активностях или путешествия в места, где мы раньше никогда не бывали.

Это исследование говорит об одном из наиболее ярко выраженных последствий всего этого. Так, если вы сознательно ищете новые впечатления и открываете себя новому опыту, то тем самым стимулируете развитие и расширение разных аспектов своей жизни. Эта "новизна" проникает во все измерения вашей сущности. К примеру, у вас могут измениться черты характера, уровень вашей эмоциональности и то, как вы относитесь к своему телу. Как правило, новый опыт приводит к появлению у человека мыслей следующего характера: "Вот почему моя жизнь стоит того, чтобы ее прожить!".

Эти выводы подчеркивают наличие и важность связи с чувством признательности за то, что мы просто живы. И признательность в данном контексте намного глубже, чем чувство признательности за все, что вы получили или достигли в своей внешней, материальной жизни. Это, скорее, внутреннее осознание неразрывности своей связи с жизнью во всех ее формах, своего рода пробуждение чувства причастности к единому целому, которое уходит корнями к началу времен.

Новый опыт и признательность за свое существование возвышает вас над конфликтами и разочарованиями, которые вы можете сейчас переживать. Такое расширенное мировоззрение является частью вашего общего состояния здоровья.

2. Примите свой страх перед неопределенностью и быстротечностью жизни.

Результаты исследований подчеркивают необходимость превращения страха в позитивную энергию для дальнейшего роста. А исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Emotion, указали на недооцененность влияния неопределенности на ежедневную жизнь человека. Все мы порой испытываем чувство неопределенности.

Сказанное выше противоречит предположению о том, что неопределенность носит исключительно стрессовый характер и может негативно сказываться на вашем здоровье. Конечно, доказательств последнего можно привести очень много.

Кроме того, в ходе исследования было обнаружено, что терпимость и даже принятие непредсказуемого характера жизни стимулирует пробуждение чувства признательности за то, что вы просто живы. Как показала пандемия, отведенное нам время может быть непродолжительным и закончиться так же неожиданно.

Ученые обнаружили, что умение наслаждаться "простыми вещами" не дает вам с головой погрузиться в рутину ежедневных взлетов и падений, а также страхов и забот о вещах, которые вы пытаетесь контролировать (что у вас никогда не получается). Понимание этого способствует здоровому и полному осознанию непостоянности вещей, которые нас окружают. Это помогает вам начать ценить каждое мгновение своей быстротечной жизни.

В итоге ваша сущность - интегрированное сочетание разума, эмоций, духа и физического тела - растет и развивается. И рост этот помогает вам освободиться от слепого следования мнению вашего социального окружения - от убеждений и жизненных целей, навязанных вам вашей социальной, культурной и этической средой, способной мешать вашему росту.

3. Умение общаться и слушать других людей.

Казалось бы, этот недооцененный способ поддержания "здоровья" психики звучит довольно просто. Исследования показали, что по мере старения умение общаться и слушать оказывает конкретное положительное влияние на базовые когнитивные и умственные способности человека. Речь идет об участии в небольших беседах и об умении слушать то, что говорят вам ваши собеседники. В качестве примера можно назвать разговор с продавцом в продуктовом магазине или общение со своим соседом.

Николас Эпли, соавтор исследования, в котором принимали участие 1800 респондентов, сказал, что общение в связке с другими сознательными способами заботы о своей психике может делать людей более счастливыми и что в конечном счете это приводит к повышению общего состояния здоровья человека. А это, в свою очередь, благоприятно сказывается на вашем общем психическом состоянии. Результаты исследования, проведенного учеными Чикагского университета, были опубликованы в "Журнале психологии личности и социальной психологии".

Аналогично, результаты исследования Нью-Йоркского Университета, опубликованные в научном журнале AMA Network Open, показали, что общение с людьми, которые смогут выслушать вас, когда вам это понадобится, с возрастом приводит к большей когнитивной устойчивости. Это своего рода защита от последствий старения мозга и разного рода заболеваний.

Исследование Джорджтаунского университета показало, что само по себе старение не приводит к автоматическому снижению умственных способностей человека. Вопреки всеобщему мнению, в ходе этого масштабного исследования ученые пришли к выводу, что на самом деле с возрастом эти способности (особенно способность сосредотачиваться и сориентироваться в том, что вы делаете) улучшаются, если вы продолжаете ими активно пользоваться.

Все эти результаты только подтверждают взаимосвязь разных аспектов нашей жизни, ведь наши здоровые способности стимулируют развитие другие аспектов нашей личности.

Все рассмотренные выше выводы подчеркивают влияние ведения полноценной жизни (в том числе умения ценить ее здесь и сейчас) на общее психологическое благосостояние человека и осознания того, насколько преходящими и непостоянными являются окружающие нас вещи.

cluber.com.ua