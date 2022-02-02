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Когда руки выдают возраст: 3 способа сделать их моложе

Действенные лайфхаки, которые помогут сохранить кожу рук молодой и увлажненной как можно дольш.

Делайте маски

Питательные маски необходимы рукам одинаково, как и лицу. На бьюти-рынке можно найти огромное количество всевозможных восстанавливающих и питательных масок. Но особое внимание следует обратить на средства с гиалуроновой кислотой, антиоксидантами и коллагеном в составе. Чтобы добиться большей эффективности, наносите маски перед сном и надевайте перчатки.

Не забывайте про SPF

Ультрафиолетовые лучи А-типа действительно являются одним из самых главных катализаторов старения и провоцируют пигментацию. Обязательно нужно ежедневно наносить солнцезащитный крем на лицо и шею, не забывая, конечно, про руки, ведь они нуждаются в этом ни чуть не меньше.

Используйте ночной крем с ретинолом

Ретинол - настоящий эликсир молодости. Он стимулирует выработку коллагена и эластина и не позволяет коже потерять упругость и гладкость. Можно использовать ночной уход для лица на коже рук, нанесите небольшое количество средства на руки и тщательно разотрите, пока средство не впитается.

ivona.ua


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