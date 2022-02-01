Что с вами будет, если в 30 лет у вас 5 лишних килограммов

Когда вам тридцать - вы молоды и здоровы, и лишний вес приносит исключительно эстетическое неудовлетворение, а также некоторые терпимые сложности при покупке одежды. В этом возрасте вы не думаете, что ждет вас через десять лет. Вы часами лежите на диване и смотрите телевизор или сидите за компьютером и не хотите ограничивать себя в удовольствиях и слабостях.

Скучная статистика от "британских ученых" о повышении риска развития каких-то там заболеваний в связи с ожирением мало что говорит вам. Это истории других людей, а вы все точно контролируете! Но с каждым годом и каждым лишним килограммом риск развития у вас этих болезней возрастает в неуклонной прогрессии, пишет Bigpicture.ru.

Может, стоит попробовать заглянуть в будущее? Итак, если вы тридцатилетний толстячок (плюс-минус пять лет), то в...

35 ЛЕТ

Плюс 5 кг. Вы все еще продолжаете питаться гамбургерами из "Макдоналдса" и литровой порцией кока-колы. И совершенно не понимаете, почему периодически начинает болеть голова, при легкой пробежке до автобуса или за ребенком появляются мушки перед глазами и головокружение, иногда возникают приступы слабости, а при волнении краснеет лицо и появляется чувство прилива крови к голове. Для интереса измерив давление в аптеке, вы с удивлением обнаруживаете цифры 140/80 миллиметров ртутного столбика, а может, и выше (норма в этом возрасте - 120/80).

Вы идете к врачу, и он выписывает таблетки для снижения давления. Еще он ненастойчиво рекомендует снизить вес и заняться физкультурой. Таблетки вы принимаете нерегулярно, только при плохом самочувствии. Ну а "физкультура" ваша продолжает ограничиваться пробежкой до ближайшего ларька с пивом и чипсами.

40 ЛЕТ

Еще плюс 10 кг. Первый вызов неотложки из-за нестерпимой головной боли. Первый гипертонический криз - это когда стрелка тонометра (прибора для измерения артериального давления) зашкаливает за 180 мм ртутного столбика. Вас увозят в приемный покой местной больницы, делают укол для снижения давления, наблюдают несколько часов и под подписку об отказе от госпитализации отправляют домой.

Дома вы дня три лежите пластом в кровати, не в силах пошевелиться. Покупаете себе персональный тонометр и начинаете регулярно измерять давление. Оно уже редко опускается ниже показателя 140/90. Таблетки начинаете принимать ежедневно. В крови обнаруживаются повышенные холестерин и сахар. Врач, видя вашу фигуру в форме яблока (отложения больше на животе, а не на бедрах), говорит о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, опасности инфарктов, инсультов и так далее. Назначает диету, которую вы пытаетесь соблюдать первые две недели. Потом вам становится легче, страх повторного гипертонического криза проходит, вы расслабляетесь и продолжаете жить как и раньше. Вы - мастер самоубеждения и убеждаете себя в чем угодно, но только не в необходимости изменения образа жизни!

Однако некоторое время спустя вы замечаете, что подниматься по лестнице вам становится все труднее и труднее. Болят колени, уже на третьем этаже появляются одышка и покалывание в сердце. Вычитываете в интернете что-то про артроз, остеохондроз и ишемическую болезнь сердца (это когда сердечной мышце не хватает кислорода и при физической нагрузке она начинает нам сигнализировать болями в левой половине грудной клетки).

Мысль о том, что надо что-то делать, все чаще приходит вам в голову. Приходит... и уходит.

50 ЛЕТ

Еще плюс 10 кг. Давление все выше, таблеток на прикроватной тумбочке становится еще больше. Чтобы поддерживать давление на нормальном уровне, приходится принимать по 5-8 различных препаратов в день. Пешие прогулки без болей в сердце становятся все короче. Колени болят и хрустят все сильнее, и вот вы уже не можете подняться с кресла, не помогая себе руками, а по утрам у вас целый ритуал сползания с кровати, чтобы не обострить боли в спине, коленях и не вызвать резкого головокружения. Сахар в крови стойко держится на повышенном уровне, и вам ставят диагноз: сахарный диабет второго типа.

Врач крайне настоятельно рекомендует снизить вес и дает листовку с запрещенными продуктами. Все, чем вы так любили полакомиться долгими осенне-зимне-весенне-летними вечерами, попало под полный запрет: сладости, сахар, мучное, жирное, жареная картошка, газированные напитки и так далее. Назначаются препараты, снижающие холестерин. Вас регулярно встречают в очереди на прием к врачу, а диспетчер скорой помощи уже узнает ваш голос. Вы садитесь на диету, страдаете от голода, но снизить вес становится все сложнее и сложнее.

Врач в фитнес-клубе, который вы наконец решили посетить, выслушав ваши жалобы и просмотрев диагнозы, рекомендует вам группу здоровья при ближайшей поликлинике. Ортопед предлагает заменить протезами коленные суставы, которые поражены уже артрозом третьей степени. Невролог выписывает курс регулярных капельниц и добавляет еще пару-тройку препаратов на тумбочку в связи с появлением новых жалоб и холестериновых бляшек в сосудах головного мозга. Все чаще приходится обращаться за помощью к близким людям, чтобы они помогли переодеться, надеть носки (мешает живот), обработать кожу в жировых складках. Естественно, для дамы обувь на каблуках давно забыта, и все чаще и чаще приходится брать с собой трость даже для непродолжительных прогулок.

60 ЛЕТ

Инфаркт миокарда. Холестериновая бляшка оторвалась и закупорила один из сосудов, питающих сердце. Нестерпимая боль в грудной клетке, машина скорой помощи, реанимация или операционный стол. Длительное лечение, инвалидность. Прогулки в основном в поликлинику. Непроходящие головные боли, одышка, головокружение, боли и жжение в стопах, появление незаживающих язв на ногах из-за сахарного диабета. Таблетки принимаются до, после и вместо еды. По ночам сон периодически прерывается испуганным голосом супруга(-и): "Ты перестал(-а) храпеть, что с тобой?"

Врач ставит диагноз: обструктивное апноэ. Иногда общее время без дыхания составляет несколько часов за ночь! Постоянные пробуждения, недостаток кислорода, сонливость днем, ухудшение памяти и внимания - все это становится ежедневной реальностью полного человека с пиквикским синдромом. Плановая операция по замене сустава отменяется из-за противопоказаний. Вам предлагают вкалывать специальные препараты в колени. Иголками, в колено... Боль проходит, но ненадолго. Через полгода приходится колоть вновь. Про многочисленные госпитализации, неотложки и вызовы участковых терапевтов давайте просто промолчим.

70 ЛЕТ

Тут будущее сегодняшнего немного полного парня или девушки 30 лет уже не просматривается. Наверное, его просто нет.

Вы умерли. В возрасте, который в современном мире отличается от среднего возраста смерти на несколько десятилетий.

И это не самый страшный сценарий - все может быть куда ужаснее и скоропостижнее. Современная пищевая промышленность, утратившая связь с реальностью, увлечение неподвижным образом жизни и отсутствие физической нагрузки в принципе способны сократить срок наступления описанного финала вдвое, а может, и более того. Если в детстве современных 30-40-летних в школе на весь класс был один толстяк, над которым все глумились, то сегодня, отводя ребенка в первый класс, я вижу, что треть учеников имеют лишний вес уже раннем возрасте! То есть история, написанная про 30-летнего толстячка, для них начинается уже в без малого десять лет.

Три года назад в Таиланде я восхищался худенькими нимфоподобными девочками и женщинами. Теперь я поражаюсь, как их мало осталось. Тайцы увлеклись западными ценностями и тоже приняли губительный образ жизни и питания.

Я видел американские школы и их учеников: треть детей имеют совершенно необъятный размер, не характерный даже для крупного взрослого, треть - с явным превышением веса и просто кусками жира на теле, треть - нормальные, здоровые детки. И только треть - такие, каких мы видим в голливудских блокбастерах. Иногда просто поражаешься тому, где продюсеры и режиссеры вообще берут таких, как Меган Фокс, Эмма Уотсон, Брэд Питт и Элайджа Вуд. Неясно, как в будущем повзрослевшие дети, являющиеся инвалидами уже сегодня, будут поддерживать нашу с вами старость через 40-50 лет. Это очень страшно. И отбросьте свойственную русским привычку думать следующим образом: это история о каких-то других людях, других детях... Нет, это наша история, и, как в Таиланде случилось за три года, она придет и к нам. Она уже пришла - просто посмотрите наконец внимательно вокруг!