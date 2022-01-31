Жирная точка: как окончательно похудеть в проблемных зонах - ФОТО

Порой, даже избавившись от лишних килограммов, мы продолжаем видеть в зеркале злополучные складки на животе, "крылья" на руках и "ушки" на бедрах. Почему так происходит и как с этим бороться?
Как передает Day.Az со ссылкой на woman.ru, большинство из нас считают, что как только весы приблизятся к заветной цифре, фигура станет идеальной. Увы, это не совсем так: избавиться от жировых отложений в проблемных зонах весьма непросто, на то они и проблемные. Мы попросили экспертов - диетолога Анну Чайкину, косметолога Елену Ковтунову, фитнес-тренера Евгения Толоконникова, управляющую сетью студий коррекции фигуры PROGRACE Олесю Абрамову, заведующую клиникой "Лантан" Ильмиру Петрову, пластического хирурга Андрея Ковынцева - поделиться советами, которые помогут это сделать.
Едим и худеем
Одна из основных причин разрастания жировой ткани - неправильное питание. Врач-диетолог центра снижения веса "Доктор Борменталь" Анна Чайкина уверена, что грамотно подобранная диета способна существенно облегчить задачу и по борьбе с локальными жировыми отложениями.
"Проблемные места у каждого человека конституционно индивидуальны. Если набор веса происходит по мужскому типу, то жир накапливается в области живота, если по женскому - концентрируется в области бедер и ягодиц. Есть смешанный тип, при котором подкожный жир откладывается в области рук, живота и бедер. Соответственно, когда человек начинает снижать вес, его проблемные места уходят медленнее всего. У женщин с фигурой ''песочные часы'', живот пропадает быстро, а вот бедра и ягодицы не желают уменьшаться в размерах. А когда проблемной зоной является живот, ситуация выглядит иначе - руки и ноги уже в идеальной форме, талия хорошо очерчена, а на талии все еще красуется складка", - напоминает врач.
Чтобы избавиться от лишнего в тех самых пресловутых зонах, Анна Чайкина рекомендует снизить калорийность употребляемых продуктов, исключить из рациона жиры и быстрые углеводы.
"До сих пор идут споры, что вредней для фигуры: жиры или углеводы. Если вас беспокоят жировые отложения в проблемных местах, сокращайте и то, и другое. Жиры - это соусы и все виды масел, в том числе и растительное. Некоторые люди свято верят, что оливковое масло очень полезно и употребляют его бутылками, добавляя во все блюда. Некоторые годами худеют на овощных салатах, обильно политых любимой оливковой заправкой, но делают они это зря. Неважно, какое масло вы употребляете - это все равно жир. В 100 граммах оливкового масла содержится 900 ккал - суточная норма для худеющего человека. Стоит также быть осторожнее с сырами (они содержат 40% жира), орехами (60%), шоколадом, колбасами и сосисками (80%). Скрытые жиры имеются в выпечке и сладостях, в баранине, свинине, красной икре. Если вы мечтаете избавиться от жировых ловушек в проблемных местах, все перечисленные продукты надо исключить из своего меню", - объясняет диетолог.
"Если ваша проблемная зона - живот, включайте белок в каждый прием пищи (при условии, что у вас нет хронических заболеваний и проблем с почками). Это может быть постная телятина, курица, индейка, кролик, нежирные сорта рыбы, морепродукты, яйца. Регулярное употребление белковой пищи поможет поддержать кожу в тонусе во время похудения: коллаген и эластин, содержащиеся в белке, не дадут ей обвиснуть и потерять упругость, - подсказывает эксперт. - Если же жировые отложения имеются на ягодицах и бедрах, следует ограничить употребление молочных продуктов. Особенно это касается девушек с фигурой ''песочные часы''. У них и так конституционная предрасположенность к набору веса в этой зоне, и злоупотребление жирными молочными продуктами может лишь усугубить ситуацию".
Примерная диета:
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Белка - 50-100 гр
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Углеводы (каши, макароны на воде) - 100-120 гр
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Свежие овощи - 150-200 гр
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Питание 4-5 раз в день
Разрушаем изнутри
Отличным дополнением к дуэту "диета и спорт" станут бьюти-процедуры. О них нам рассказала врач-дерматолог, косметолог, руководитель центра эстетической медицины "Армида" Елена Ковтунова.
"Чаще всего женщины жалуются на жировые отложения на подбородке, животе, ягодицах, боковой и внутренней поверхности бедер, реже - в области плеча или задней поверхности шеи (так называемый горбик)", - отмечает доктор и рекомендует такой эффективный способ борьбы со скоплениями подкожного жира, как инъекции липолитиков.
"Это препараты, которые разрушают жировые отложения, уменьшают количество липидов в клетке и выводят их из организма. Однако увлекаться ими не стоит: результат во многом зависит от правильно подобранной дозировки и количества сеансов. У процедуры есть неприятные побочные явления: отек, покраснение, боль или жжение, правда беспокоить они вас будут недолго. Важно заметить, что липолитики работают только в комплексе диетой и физической активностью", - поясняет Елена Ковтунова.
Для тех, кто боится инъекций, есть отличная альтернатива - криотерапия. "Эта процедура хорошо помогает в работе с проблемными зонами. С помощью специальных насадок жировые клетки замораживаются, разрушаются и выводятся из организма", - резюмирует косметолог.
Обманываем природу
Вот уже много лет помощником в борьбе с проблемными зонами является аппаратный массаж.
"Жировые отложения наш организм формирует неравномерно. Есть участки тела, где жир накапливается в первую очередь, и убрать его в этих зонах довольно сложно. Одна из таких ''жировых ловушек'' (ее часто называют ''ушками'' или ''галифе'') располагается с внешней стороны бедер, в верхней их части. Ликвидировать ее непросто, и тому есть несколько причин. Во-первых, тело крайне неохотно расстается с этими жировыми запасами, потому что природа задумала их как некий резерв на случай деторождения. Женские гормоны стимулируют накопление жира именно в этой области. Во-вторых, в подкожном жире со временем накапливаются токсины, что заметно ухудшает циркуляцию крови и замедляет обмен веществ - в местах скопления жира температура тела обычно ниже. В-третьих, ''проработать'' эту зону при помощи упражнений также довольно сложно. Эффективными можно назвать разве что кардиотренировки", - рассказывает управляющая сетью студий коррекции фигуры PROGRACE Олеся Абрамова.
Без ножа режем
Сегодня существует множество способов безоперационной липосакции. Заведующая клиникой "Лантан" Ильмира Петрова познакомила нас поближе с самыми прогрессивными методиками: "Сегодня существует большой выбор аппаратных методов коррекции фигуры, а именно: SplitFat-System (безболезненная лазерная процедура, которая позволяет всего за две недели избавиться в среднем от 9 см жировой прослойки) UltraShape Contur V3 (ее суть заключается в воздействии фокусированными ультразвуковыми волнами на подкожный жировой слой) и криолиполиз. Проведение этих процедур не требует специального обследования и сдачи анализов. При своей высокой эффективности методики безоперационной липосакции безболезненны, да и необходимость в реабилитационном периоде отсутствует".
Ищем подход
О том, какие тренировки помогут избавиться от жировых отложений в той или иной области, нам поведал фитнес-тренер Евгений Толоконников.
"Это только кажется, что жировые складки на животе и боках можно убрать, выполняя одни и те же упражнения. На самом же деле, это две абсолютно разные проблемы. Так, чтобы убрать жир из зоны, расположенной под ягодицами, нужно регулярно выполнять комплекс приседаний и выпадов. Однако, если вы хотите избавиться от ''ушек'' на внешней стороне бедра, то эти упражнения вам уже не помогут. Ликвидировать ''галифе'' можно, регулярно посещая кардиотренировки. Девушкам, чьей проблемной зоной оказались руки, советую заняться плаванием, а обладательницам 'низкого животика'' стоит как можно чаще качать пресс. Тем, кто желает убрать объем с боков, рекомендую наклоны и развороты корпуса, а также вращение обруча", - говорит эксперт.
По словам тренера, чтобы попрощаться с "горбиком", нужно каждый день выполнять комплекс из наклонов, поворотов и вращений головы. Избавиться от подмышечных валиков помогут упражнения со штангой и растяжка. А вот победить "холмики" на коленях вы сможете, регулярно вращая педали на велотренажере, прыгая со скакалкой и приседая.