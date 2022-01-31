Жирная точка: как окончательно похудеть в проблемных зонах - ФОТО

Порой, даже избавившись от лишних килограммов, мы продолжаем видеть в зеркале злополучные складки на животе, "крылья" на руках и "ушки" на бедрах. Почему так происходит и как с этим бороться?

Как передает Day.Az со ссылкой на woman.ru, большинство из нас считают, что как только весы приблизятся к заветной цифре, фигура станет идеальной. Увы, это не совсем так: избавиться от жировых отложений в проблемных зонах весьма непросто, на то они и проблемные. Мы попросили экспертов - диетолога Анну Чайкину, косметолога Елену Ковтунову, фитнес-тренера Евгения Толоконникова, управляющую сетью студий коррекции фигуры PROGRACE Олесю Абрамову, заведующую клиникой "Лантан" Ильмиру Петрову, пластического хирурга Андрея Ковынцева - поделиться советами, которые помогут это сделать.

Едим и худеем

Одна из основных причин разрастания жировой ткани - неправильное питание. Врач-диетолог центра снижения веса "Доктор Борменталь" Анна Чайкина уверена, что грамотно подобранная диета способна существенно облегчить задачу и по борьбе с локальными жировыми отложениями.



"Проблемные места у каждого человека конституционно индивидуальны. Если набор веса происходит по мужскому типу, то жир накапливается в области живота, если по женскому - концентрируется в области бедер и ягодиц. Есть смешанный тип, при котором подкожный жир откладывается в области рук, живота и бедер. Соответственно, когда человек начинает снижать вес, его проблемные места уходят медленнее всего. У женщин с фигурой ''песочные часы'', живот пропадает быстро, а вот бедра и ягодицы не желают уменьшаться в размерах. А когда проблемной зоной является живот, ситуация выглядит иначе - руки и ноги уже в идеальной форме, талия хорошо очерчена, а на талии все еще красуется складка", - напоминает врач.

Чтобы избавиться от лишнего в тех самых пресловутых зонах, Анна Чайкина рекомендует снизить калорийность употребляемых продуктов, исключить из рациона жиры и быстрые углеводы.



"До сих пор идут споры, что вредней для фигуры: жиры или углеводы. Если вас беспокоят жировые отложения в проблемных местах, сокращайте и то, и другое. Жиры - это соусы и все виды масел, в том числе и растительное. Некоторые люди свято верят, что оливковое масло очень полезно и употребляют его бутылками, добавляя во все блюда. Некоторые годами худеют на овощных салатах, обильно политых любимой оливковой заправкой, но делают они это зря. Неважно, какое масло вы употребляете - это все равно жир. В 100 граммах оливкового масла содержится 900 ккал - суточная норма для худеющего человека. Стоит также быть осторожнее с сырами (они содержат 40% жира), орехами (60%), шоколадом, колбасами и сосисками (80%). Скрытые жиры имеются в выпечке и сладостях, в баранине, свинине, красной икре. Если вы мечтаете избавиться от жировых ловушек в проблемных местах, все перечисленные продукты надо исключить из своего меню", - объясняет диетолог.



"Если ваша проблемная зона - живот, включайте белок в каждый прием пищи (при условии, что у вас нет хронических заболеваний и проблем с почками). Это может быть постная телятина, курица, индейка, кролик, нежирные сорта рыбы, морепродукты, яйца. Регулярное употребление белковой пищи поможет поддержать кожу в тонусе во время похудения: коллаген и эластин, содержащиеся в белке, не дадут ей обвиснуть и потерять упругость, - подсказывает эксперт. - Если же жировые отложения имеются на ягодицах и бедрах, следует ограничить употребление молочных продуктов. Особенно это касается девушек с фигурой ''песочные часы''. У них и так конституционная предрасположенность к набору веса в этой зоне, и злоупотребление жирными молочными продуктами может лишь усугубить ситуацию".



Примерная диета:

Белка - 50-100 гр

Углеводы (каши, макароны на воде) - 100-120 гр

Свежие овощи - 150-200 гр

Питание 4-5 раз в день