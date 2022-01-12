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4 SOS-средства, которые помогут избавиться от шелушений на губах

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4 SOS-средства, которые помогут избавиться от шелушений на губах
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4 SOS-средства, которые помогут избавиться от шелушений на губах

С наступлением морозов и регулярных снегопадов появляется и проблема шелушений и обветривания губ, что делает ваш общий внешний вид неухоженным и делает невозможным красивое нанесение помад. Предлагаем ​​4 SOS-средства, которые помогут избавиться от шелушений на губах.

Масла

Первое, что нужно делать зимой это увлажнять кожу и губы, в том числе с помощью масок. Если не хотите тратиться на отдельное средство, то в качестве масок можно использовать увлажняющие масла, например, миндальное, нанося его на губы регулярно.

Скраб

Чтобы эффективно справиться с шелушениями, нужно использовать не только увлажнение, но и скрабы для губ. Последние помогают избавиться от ороговевшей кожи и сделают ваши губы более гладкими и уберут текстуру.

Защита

Выходя на улицу не забывайте защитить от холода и ветра не только тело, руки и голову, но и свои губы, например, с помощью питательного бальзама для губ. Такой трюк поможет также не облизывать губы на холоде, что способствует их обветриванию.

Питание

Не менее важным является и то, что мы едим во время холодного сезона, когда всем нам не хватает витаминов и минералов. Добавьте в рацион питания полезные жиры, например, авокадо и рыбу, чтобы помочь коже справиться с сухостью.

womanel.com


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