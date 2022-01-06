Полезные свойства трав

Полынь на латинском языке получила свое название artemisia в честь Артемиды. Согласно легендам, богиня открыла целебные свойства многих растений, а самая востребованная в лечебных целях - горькая полынь. В стеблях и листьях полыни содержатся эфирные масла, каротин, кислоты.

Полынь горькая наиболее известна своими очищающими свойствами от глистов и других паразитов. В этих целях нужно в чаше перемешать порошок из полыни, гвоздики и семян льна, по половине чайной ложки каждого ингредиента, в сухом виде принять внутрь, запив стаканом свежевыжатого морковного сока.

Полынь токсична, при ее приеме следует соблюдать дозировку и период применения.