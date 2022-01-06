На протяжении веков отвары, настои, мази и любые производные из трав использовались в качестве основного способа лечения больного. Известный персидский ученый Авиценна считал, что у врача должно быть три оружия - слова, растения и нож. В Азии траволечение до сих пор практикуется наравне с медицинскими препаратами. В новом обзоре мы выбрали самые популярные травы.
Полезные свойства трав известны с давних времен. Древнеримский фармацевт Клавдий Гален создал учение об активных веществах в лекарственных растениях, написал два знаменитых травника, которые не потеряли актуальности и сейчас. Многие отвары, настойки и экстракты носят название галеновых препаратов. Его последователь Гиппократ упоминает более 300 лекарственных растений. В разные эпохи наравне с развитием традиционной медицины знахари практиковали лечение травами.
Фитотерапии посвящено огромное множество книг, учебников, информационных сайтов. Лекарственные растения могут вылечить от болезней, способствуют поддержанию организма в тонусе. Чаще всего полезные травы назначают в комплексе лечебных методов наравне с фармакологическими препаратами.
Выбрать самые полезные травы из огромного природного разнообразия сложно. Из наиболее распространенных и доступных в аптеках трав и растений можно назвать ромашку, чабрец, валериану, зверобой, иван-чай, крапиву, клевер, мелиссу, мать-и-мачеху, мяту, полынь, подорожник, пустырник, тысячелистник, тимьян, шалфей и др.
Ромашка
Самый частый совет, который можно услышать при жалобах на стресс, усталость и разных недомоганиях: "Попей ромашку". Ромашка - универсальное растение, ее можно принимать внутрь как дезинфицирующее и обезболивающее средство, делать ванны и компрессы для борьбы с бессонницей, эфирное масло ромашки подавляет брожение в кишечнике. Ромашка лечит острые и хронические воспаления язвы, экзему, фурункулез, стоматит, зубные и женские боли.
Ромашку часто можно встретить в составе косметических средств. В домашних условиях отвар из цветков ромашки используют для укрепления и роста волос, устранения перхоти, легкого тонирующего эффекта на светлых и седых прядях. Чтобы сделать отвар из ромашки, нужно залить кипятком четыре столовые ложки сухих цветков, прокипятить на тихом огне в течение пяти минут, процедить и остудить. Отваром комнатной температуры ополаскивать волосы после мытья головы.
А этот рецепт снятия боли и усталости ног пригодится всем любительницам высоких каблуков. Для компрессов из травяного настоя потребуются по три столовые ложки цветков ромашки, льняного семени, травы хвоща полевого. Залейте травы 1,5 л кипятка, дайте настояться в течение получаса, процедите, остудите, смочите отрез чистой ткани и приложите к уставшим ногам. Боль, зуд и отеки пройдут очень быстро.
Мелисса
Полезные травы для организма определяют в соответствии с заболеванием. Но есть безвредные травы, которые благотворно влияют на организм в целом. Чашка ароматного чая с мелиссой не решит всех жизненных проблем, но поможет успокоиться, снимет раздражительность и ощущение тревоги, чтобы в уравновешенном состоянии разобраться во всех делах. Мелисса повышает тонус организма, укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует улучшению аппетита. Чай с мелиссой полезен при легкой простуде, мышечных спазмах и тонусах во время беременности. В отличие от всех успокоительных трав, мелисса не имеет противопоказаний, ее прописывают даже детям при неврозах и беспокойном сне.
Чай из мелиссы делают из двух компонентов: чашка кипятка и столовая ложка сухой травы, заваривают так же, как и традиционный чай. Добавление заварки, сахара, варенья и меда снижает коэффициент полезного действия.
Крапива
Самая полезная трава - свежая молодая крапива. Перечень недугов, которые может вылечить крапива, обширен. Ее прописывают при атеросклерозе, ревматизме, экземах, болезнях желчных путей и печени, расстройствах пищеварения.
Каждый, кто соприкасался с крапивой, знает, что она оставляет после себя покраснение и зуд. Тем не менее именно листья крапивы способствуют быстрому заживлению наружных ран. Компрессы из крапивного настоя делают при ожогах первой степени.
Секрет красивых, здоровых и блестящих волос передавался из поколения в поколение. Для роста и укрепления волосяных луковиц нужно втирать сок свежей крапивы в кожу головы. Настой из крапивы укрепляет волосы по всей длине. Крапиве также под силу устранить перхоть, кожный зуд, шелушения. Для этого после каждого мытья головы волосы следует ополаскивать теплым настоем из крапивы.
Полынь
Полынь на латинском языке получила свое название artemisia в честь Артемиды. Согласно легендам, богиня открыла целебные свойства многих растений, а самая востребованная в лечебных целях - горькая полынь. В стеблях и листьях полыни содержатся эфирные масла, каротин, кислоты.
Полынь горькая наиболее известна своими очищающими свойствами от глистов и других паразитов. В этих целях нужно в чаше перемешать порошок из полыни, гвоздики и семян льна, по половине чайной ложки каждого ингредиента, в сухом виде принять внутрь, запив стаканом свежевыжатого морковного сока.
Полынь токсична, при ее приеме следует соблюдать дозировку и период применения.
Популярность трав в качестве способа лечения обусловлена их мягким безвредным действием на организм, отсутствием серьезных побочных эффектов. Какие травы полезны, расскажет фитотерапевт на приеме, заниматься самостоятельным подбором трав для лечения опасно.
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