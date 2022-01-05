Самое правильное время для проверки артериального давления дома

Артериальное давление - важный жизненно важный показатель, который вы, вероятно, привыкли проверять каждый раз, когда идёте к врачу. Ваше кровяное давление можно даже проверить дома - и важно знать, в какое время суток лучше всего это делать.

Длительное высокое кровяное давление, которое не лечится, может повредить кровеносные сосуды и вызвать сердечный приступ, инсульт, сердечную недостаточность, заболевание почек, потерю зрения, стенокардию или заболевание периферических артерий.

Проверяйте артериальное давление, чтобы следить за своим здоровьем

Если у вас есть тонометр, вы можете легко измерить артериальное давление дома. Поскольку артериальное давление меняется в течение дня, важно снимать показания каждый день в одно и то же время.

На артериальное давление влияют события в течение дня. Поэтому измерение его в определённое время каждый день гарантирует, что вы получите точные данные. Лучше всего делать это утром перед едой или питьём, так как это может повысить кровяное давление.

Эксперты рекомендуют избегать курения, употребления алкоголя и физических упражнений как минимум за 30 минут до измерения. Постарайтесь расслабиться в течение пяти минут перед этим. Убедитесь, что вам тепло и комфортно, сядьте, поставив ноги на пол, положив руку на уровень сердца и не разговаривая во время измерения.

Полезно повторить попытку через три минуты, чтобы убедиться в точности. Вы можете поддерживать нормальное кровяное давление, соблюдая здоровое для сердца питание, занимаясь спортом, бросив курить, снизив уровень стресса и полноценно высыпаясь каждую ночь.

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