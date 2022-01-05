Чтобы ваша кожа выглядела идеально, важно не только регулярно о ней заботиться, но и вычеркнуть из жизни некоторые привычки, которые наносят ей только вред, пишет WomanEL. Предлагаем 3 ужасных бьюти-привычки, которые уничтожают вашу кожу.

Давить акне

Худшее, что вы можете сделать с прыщами это начать их выдавливать. Этим действием можно разнести воспаления по всему лицу, нанести сильные механические повреждения коже и добиться прочих неприятностей.

Пересушивать кожу

Если ваша кожа склонна к высыпаниям и излишней выработке сала, то подсушивающие средства по уходу это нормальная практика, но не нужно перебарщивать, ведь даже жирная кожа нуждается в периодическом увлажнении, а против прыщей подобные продукты лучше наносить и вовсе точечно.

Не мыть кисти

Еще одна привычка, а точнее ее отсутствие это не мыть кисти для нанесения макияжа. Такой подход способствует развитию акне, ведь в кистях накапливаются вредоносные бактерии, а потому нужно чистить их регулярно.

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