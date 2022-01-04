Для красоты и здоровья - 6 добавок, которые нужны каждой женщине

Каждая женщина мечтает быть красивой и здоровой на долгие годы. Ключ к этому - питание, насыщенное витаминами. Но, так как не все из нас питаются правильно, на помощь приходят добавки.

Коллаген

Коллаген - строительная единица кожи и основа ногтей и волос. А еще он - отличный помощник в борьбе с целлюлитом и прекрасный источник белка. Пара ложек коллагеновой пудры в утреннем смузи позволят вам чувствовать себя сытой до обеда, а кремы и сыворотки с коллагеном насытят кожу и помогут справиться с первыми признаками старения.

Фолиевая кислота

Фолиевая кислота нужна не только беременным. Она обеспечивает активный метаболизм аминокислоты метионин и помогает справиться с плохим настроением. Ее уровень снижается, например, если вы едите мало овощей, любите кофе, принимаете оральные контрацептивы или антибиотики. Кислота содержится в фруктах и овощах, но для того, чтобы получать дневную норму, их нужно съедать около полутора килограммов. Поэтому удобнее принимать фолаты и в виде таблеток - в одной капсуле может содержаться весь комплекс витаминов B.

Омега-кислоты

Омега-3 и омега-6 - одни из главных борцов за красоту. Организм не может производить их самостоятельно, жирные кислоты нужно получать извне - в основном, из рыбы и растительных масел. Омега-кислоты тормозят старение кожи, поддерживают иммунную систему и улучшают работу сердца. Не зря Виктория Бекхэм включила жирный лосось в свой низкокалорийный рацион.

Биотин

Этот витамин группы B необходим всем, кто хочет иметь густые и сильные волосы. Принимайте один или два раза в день, но курсом не более 6 месяцев. Биотин также поможет нормализовать работу нервной системы: засыпать будете быстрее, а нервничать реже.

Витамин Д

Этот витамин организм вырабатывает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Он отвечает не только за укрепление костей и хорошее настроение, но и за скорость метаболизма: витамин Д действует как гормон, налаживая углеводный обмен. Содержится он в рыбе, сливочном масле и сыре, а дополнительно можно принимать в виде капсул или инъекций.

Липоевая кислота

Помогает похудеть, дает телу дополнительную энергию, защищает нервную систему. Кислота воздействует на участки мозга, контролирующие аппетит, и подавляет чувство голода, а еще мешает жирам откладываться в печени. Она содержится в молочных продуктах, рисе, брокколи и субпродуктах. Для более эффективного усвоения выбирайте таблетки липоевой кислоты. Но помните - она легко разрушается алкоголем, поэтому на время приема придется от него отказаться.

ivona.bigmir.net