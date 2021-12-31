Почему хочется есть каждый час и как с этим бороться?

"Прожорливый троглодит", - так я обычно говорю о себе, совершая пять подходов к холодильнику за полтора часа. А потом страшно ругаюсь, доедая последние крошки сэндвича, в панике ощупываю живот в поисках новой складки и мечтаю повесить на дверцу фотографию Синди Кроуфорд в купальнике - "чтобы не повадно было". Проблем с лишним весом у меня нет... пока. Но они обязательно появятся, если я не перестану есть каждый час. Как?! Снова голодная?!

Ничего не могу с собой поделать. Чувствую себя голодной все время. Даже после плотного завтрака или только-только пообедав. Знакомо?

Отложите в сторону цельнозерновые хлебцы с "Докторской", сельдерей или "Медовик" (чем вы обычно перекусываете?) и попробуйте разобраться в своих привычках. Тем более, что ошибки гораздо проще признавать, если они идут на пользу потенциально сногсшибательной фигуре.

Дело в желудке или голове?