Почему хочется есть каждый час и как с этим бороться?

"Прожорливый троглодит", - так я обычно говорю о себе, совершая пять подходов к холодильнику за полтора часа. А потом страшно ругаюсь, доедая последние крошки сэндвича, в панике ощупываю живот в поисках новой складки и мечтаю повесить на дверцу фотографию Синди Кроуфорд в купальнике - "чтобы не повадно было". Проблем с лишним весом у меня нет... пока. Но они обязательно появятся, если я не перестану есть каждый час. Как?! Снова голодная?!
Ничего не могу с собой поделать. Чувствую себя голодной все время. Даже после плотного завтрака или только-только пообедав. Знакомо?
Отложите в сторону цельнозерновые хлебцы с "Докторской", сельдерей или "Медовик" (чем вы обычно перекусываете?) и попробуйте разобраться в своих привычках. Тем более, что ошибки гораздо проще признавать, если они идут на пользу потенциально сногсшибательной фигуре.
Дело в желудке или голове?
Чувствовать физический голод с полным желудком невозможно. В 90% случаев речь идет о разыгравшемся эмоциональном аппетите. Отличить эти ощущения сложно - симптомы слишком похожи: раздражительность, рассеянное внимание, лень, смятение... Принципиальная разница в том, что во время настоящего голода нам действительно нужно "топливо", стоит насытиться - гнетущие ощущения исчезают. А вот психологическая причина, подталкивающая нас к холодильнику, - это эмоция: тоска, скука, беспокойство... Часто мы едим, чтобы расслабиться, забыть о проблеме или просто развеселиться. Отсюда вывод - попробуйте утолить эмоциональный голод "пищей духовной" - чем-то интересным, любопытным или просто новым.
Помедленнее, пожалуйста
Когда в последний раз вы обращали внимание на то, как вы едите? Изучали, из каких ингредиентов приготовлено блюдо? Смаковались каждый кусочек? Наслажладись ароматом пряностей? В разгар рабочей недели мы привыкли есть быстро-быстро, совершая еще одну ошибку, которая приводит к постоянному чувству голода. Завтрак, обед, ужин - любой прием пищи превратился в процесс, доведенный до автоматизма. Мы едим "на скорость", чтобы продолжить заниматься своими делами. И из-за этого: а) часто переедаем ; б) спустя короткое время вновь ощущаем голод. Важно почувствовать реальное чувство сытости и вовремя остановиться.
Главный по тарелочкам
Кроме психологических предпосылок, один из факторов - отсутствие полноценного завтрака. Только при условии, что утренний рацион включает в себя главные питательные вещества (трио - белки, жиры и углеводы), можно избежать повторного завтрака через час, а вместе с ним - очередного выброса инсулина и кортизола и, как следствие, новой "симпатичной" жировой складки.
Это горькое слово "сладкое"
Острое желание съесть что-нибудь сладкое после обеда заложено в нас природой. Тяга к чизкейку или "Юбилейному" - сигнал организма о низком уровне триптофана. Эта особая кислота связана с производством "гормона счастья" серотонина. Проще всего пополнить запасы триптофана с помощью шоколадки, банана или чашки какао. Однако есть и другой беспроигрышный трюк - выпить стакан воды или через силу улыбнуться.
#foodporn
Социальным сетям удается с успехом "мотивировать" нас есть все подряд. Виной всему явление #foodporn или обработанные фотографии невероятно красивой еды в чужих аккаунтах в инстаграме. Поразительно другое: свежий хрустящий салат с авокадо и фенхелем и тремя несчастными калориями выглядит здесь настолько аппетитно, что вот уже рука сама тянется к... румяной и пышной сдобной булочке.
То, что доктор прописал?
Советую внимательно пересмотреть персональную аптечку и всегда консультироваться, как минимум, с двумя-тремя врачами прежде, чем выбрать подходящий антидепрессант, антигистаминное средство или противозачаточные таблетки. При неверно подобранном курсе эти три категории лекарств предательски стимулируют аппетит.
elle.ru