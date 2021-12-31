Как правильно ухаживать за кожей во время новогодних праздников

Новогодние и рождественские праздники - это всегда повод собраться с родными и близкими за накрытым столом. Как правильно ухаживать за кожей в период постоянного застолья - читай в нашем материале.

Новогодние встречи традиционно проводятся за столом. И, как уже сложилось традиционно, на столе присутствует много не всегда легкой еды. К сожалению, многие не задумываются, что обилие еды, которую мы не привыкли кушать каждый день, влияют на состояние кожи. Чаще всего последствия новогодних посиделок выливаются в забитых порах, излишней жирности и прыщах. Да-да, таким образом "вылазят" оливье и картофель с отбивными. В сегодняшней статье мы не станем тебе предлагать есть в новогодний период шпинат, и забыть про любимые блюда - нет. Главное, выполняй простые правила ухода за кожей в достаточно тяжелый для нее праздничный период.

Очищение

Главное правило по уходу за кожей в период не прекращающегося застолья - это очищение. Все дело в том, что жирная и сладкая еда провоцирует работу сальных желез, и как следствие, появляются прыщи и забитые поры. Поэтому твоя задача - не допустить воспалительный процесс. Для этого используй пенку для умывания несколько необычным образом: после нанесения на кожу оставь ее там на 2-3 минуты, после чего смой. Такую процедуру достаточно проводить только вечером.

Также добавь к уходу очищающую маску. В период активных посиделок в близкими и друзьями делай дополнительные процедуры по очищению через день. Если у тебя сухая кожа - смело добавляй в очищающую маску чайную ложку любимого косметического масла.

Дополнительный уход

Конечно же, для сохранения кожи в идеальном виде в сложный для нее период необходимо применять дополнительный уход. Как показывает практика, самыми удобными для этой цели являются одноразовые маски на тканной основе. В период праздников тебе вряд ли захочется делать обычную маску, ведь для этого нужно пересилить свое желание отправиться поскорее в кровать, чтобы посмотреть любимый фильм. А вот одеть на лицо готовый продукт - это несложно.

Для новогоднего периода выбери средства на основе гиалуроновой кислоты. Они улучшат цвет лица, исключат возможность появления воспалительного процесса и защитят кожу от возможный последствий частого употребления алкоголя (без которого невозможно обойтись в период праздников). Сделай три процедуры через день.

Термальная вода

Термальная вода сохранит твою кожу увлажненной.Это необходимая задача в условиях употребления алкоголя и не самой здоровой еды, а также сухого воздуха в помещениях. Распыляй термальную воду по несколько раз в день. Согласись, это совсем несложно, однако твоя кожа обязательно скажет "спасибо".

К слову, будет уместным заменить на праздничные дни обычный тоник на термальную воду, таким образом усилив работу привычных средств по уходу.

Выполняя эти несложные пункты в вопросе ухода за кожей, а также следя за балансом воды в организме (все же старайся даже в праздники пить не менее литра воды), твоя кожа не только не "пострадает" от тяжелой пищи и алкоголя, но и станет отдохнувшей.

hochu.ua