Как правильно есть и пить в Новый год, чтобы не навредить зубам: памятка от стоматолога



В предновогодние дни и последующие каникулы большинство из нас съедают ударную дозу сладкого. Десерты на вечеринках и в гостях, сладкие подарки детям, угощения для друзей - нужно обладать недюжинной силой воли, чтобы отказаться от манящих углеводов. Может ли увеличение количества сладкого в дни новогоднего марафона негативно сказаться на наших зубах? На этот вопрос отвечает врач-стоматолог Наталия Петровна Кадькалова.

Как сахар и алкоголь влияют на зубы

Впереди череда праздников с застольями. И очевидно, что большое количество сладкого и алкоголя не прибавит никому здоровья. Я понимаю, как все ждут подарков, особенно дети. Дед Мороз в саду и школе подразумевает сладкий подарок, да и родные не прочь угостить ребенка заветной коробочкой конфет. Я, как мама, понимаю, что сладких подарков на всех хватит - не каждый взрослый устоит перед вазой с конфетами. А у взрослых еще на столе шампанское (и не только). У меня нет задачи напугать вас и испортить праздники, лишь есть желание, чтобы вы максимально минимизировали негативный эффект на зубы с помощью простых советов.

Для начала напомню, как именно сахар и алкоголь влияют на зубы:

это отличная питательная среда для патогенных микроорганизмов. Сахар не лучшим образом повлияет не только на фигуру, но и станет причиной развития кариеса. Он прекрасно прилипает к поверхности зубов и кормит огромное количество патогенов, которые в будущем разрушают эмаль. После попадания в полость рта углеводы распадаются, что делает среду в полости рта кислой, а в кислой среде эмаль наиболее проницательна и уязвима, поэтому здравствуй, кариес...

Решение одно - делайте перерывы между трапезами и чаще чистите зубы, в идеале после каждого приема пищи. Старайтесь, чтобы контакт конфеты с зубами был минимальным - съедайте ее как можно быстрее, не смакуя. Это позволит избежать воспалительных процессов в зубах и быстрее восстановить PH.

В чем опасность соков и газированных напитков

Газировка и соки содержат в своем составе огромное количество сахара. Напиться сладкой газировкой или соком просто невозможно, поэтому их употребление почти неконтролируемое. И сахаросодержащий в их составе элемент не только вызывает бешеный скачок инсулина, но и портит ваши зубы.

Что касается любителей газировки без сахара, напомню, что в ее составе находится ортофосфорная кислота, которая также разрушает зубную эмаль.

Решение есть. Чтобы снизить негативное влияние сладких напитков хотя бы на зубы, пейте их через трубочку, так полость рта останется в сохранности.

Как на эмаль влияет алкоголь

Если со сладким все понятно, то о вреде алкоголя на зубы мало кто задумывается. Алкоголь уменьшает выработку слюны, что снижает ее антибактериальную функцию. Сегодня это как никогда актуально, так как первая встреча вируса с организмом происходит именно в слизистой, поэтому здесь надо быть во всеоружии. Помимо этого, алкоголь снижает уровень PH в полости рта, а из вышесказанного мы с вами уже знаем, что кислая среда увеличивает проницаемость эмали и зубы становятся уязвимыми для патогенных микроорганизмов. Решение одно - безупречная гигиена полости рта, кстати, не только в праздники.

Также хочу предостеречь от использования зубов не по назначению. Не открывайте ими банки, подарки и т. д. Кому нужны неприятности на праздниках да и целом в жизни? Будьте осторожны в период новогодней активности и не отправляйтесь на каток после приема алкоголя.

Стоит ли отказываться от сахара насовсем

В уходящем году мы не раз писали о том, как сахар влияет на наше здоровье, состояние кожи и волос. Мы общались с экспертами и людьми, которые решительным образом отказались от рафинада.

Специалисты в один голос уверяют, что избыточное потребление сахара приводит к ожирению, метаболическому синдрому, кариесу, диабету, гипертензии, инсульту, стеатозу печени, патологиям сердечно-сосудистой системы и некоторым видам рака. Вдобавок "сладкий яд" провоцирует рост бактериальной флоры, стимулирует развитие воспалительных процессов - от кандидоза до цистита. Ряд селебрити, среди которых Елена Летучая, Вера Брежнева, Ляйсан Утяшева, Елена Подкаминская и другие, годами не употребляют сладкое и советуют другим хотя бы на время исключить рафинад.

Но есть и другое мнение: необязательно объявлять сахар врагом номер один и полностью избавляться от него. Важнее соблюдать меру. Хочется сладкого - позволить себе десерт, но один и не каждый день. От пары конфет еще никто не поправлялся, а вот жесткие ограничения побуждают только к одному - нарушить их как можно скорее.

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