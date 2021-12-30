Как уменьшить риск падения пожилых родителей и себя заодно зимой - рассказывает эксперт

Зимой падают все - дети, подростки, женщины на каблуках и мужчины в обуви на плоской подошве. Чаще все заканчивается синяком или неприятным воспоминанием. Но есть люди, для которых выше и опасность падений, и вероятность получить при этом серьезную травму. Какие ситуации наиболее опасны для наших пожилых родителей, бабушек и как проверить себя и близких на риск падений, рассказывает эксперт, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина.

Не только лестницы: самые опасные места в доме

Риск падений существует не только зимой в гололедицу (но в это время года он, пожалуй, максимальный). Упасть можно в бассейне, сауне или бане. Именно поэтому для походов туда всем, независимо от возраста и состояния здоровья, нужна тщательно подобранная обувь - не просто резиновая, а удобная и плотно сидящая на ноге. К сожалению, падения нередко случаются в ванной комнате - пожилым людям обязательно нужно пользоваться скамеечкой и специальными противоскользящими ковриками как для пола, так и для самой ванны. Желательно, чтобы был поручень, за который можно держаться.

В доме самые опасные места - лестницы. Необходимо, чтобы они также имели противоскользящие элементы, а ковровое покрытие, если оно есть, было прочно закреплено. Это касается вообще всех ковров в доме. К сожалению, получить травму, в том числе сложную и опасную - например, перелом шейки бедра, можно из-за сбившегося ковра или незакрепленной дорожки. Очень важно, чтобы с пола были убраны все провода - лучше закрепить их вдоль плинтусов, а источники света должны быть расположены так, чтобы не оставалось неосвещенных участков.

Болезни и лекарства: что увеличивает риск травм

Вероятность падений особенно велика в пожилом возрасте: один из четырех человек старше 65 лет падает хотя бы раз в год. Каждое пятое падение приводит к тяжелым травмам. Есть несколько факторов, которые увеличивают риск оступиться: возрастная слабость мышц, ухудшение зрения, нарушение координации, замедление реакций. Но есть заболевания и обстоятельства, на фоне которых вероятность падений возрастает в любом возрасте:

- при болезни Паркинсона, артритах, после инсульта ухудшается координация движений, снижается скорость реакций;

- при гипотонии возможны головокружения и неустойчивость тела во время ходьбы;

- при болезни Альцгеймера отмечается замедление реакций, плохая ориентация во времени и пространстве, неадекватность восприятия;

- при некомпенсированном сахарном диабете возможны потери сознания. Люди с этим заболеванием также часто имеют проблемы со зрением и сниженную чувствительность нижних конечностей;

- при аденоме предстательной железы приходится часто вставать в туалет, в том числе ночью, - это увеличивает риск падений;

- При приеме лекарств, которые оказывают влияние на ЦНС, - снотворных, обезболивающих, противосудорожных, гипотензивных препаратов, а также снижающих уровень сахара в крови, антидепрессантов и др., вероятность падений увеличена. А глюкокортикостероиды и антикоагулянты могут увеличивать риск кровотечений при травмах.

Есть еще одно неприятное последствие падения, о котором мало кто задумывается: упав, пожилой человек начинает проявлять повышенную осторожность, старается меньше двигаться. Это может привести к отказу от физической активности.

Проверяем координацию: два домашних теста

Есть тесты, с помощью которых можно оценить риск падения. Они достаточно просты и доступны - вы можете протестировать себя или проверить координацию близкого человека.

Тест 1. Поставьте стул на ровную поверхность на расстоянии трех метров от стены или другого препятствия. Возьмите секундомер и сядьте. Встав со стула, пройдите эти три метра, вернитесь назад и снова сядьте. Вероятность падений достаточно высока, если все это заняло больше 12-13 секунд.

Тест 2. Поставьте ноги вместе и выпрямитесь. Потом подвиньте одну ногу таким образом, чтобы большой палец одной касался подъема другой - как будто делаете маленький шажок. Далее поставьте одну ногу вперед так, чтобы пятка касалась пальцев другой. И, наконец, встаньте на одну ногу. Угроза падений высока, если вам не удалось удерживать равновесие в положении 2 и 3 в течение 10 секунд, а стоя на одной ноге - дольше 5 секунд.

Риск падений стоит обсудить с врачом. Он может, например, снизить дозировки лекарств, которые вы принимаете, или назначить другие с учетом обстоятельств. Возможно, вам необходима помощь офтальмолога - для коррекции зрения, ортопеда, невролога или эндокринолога - в тех случаях, если существует проблема снижения чувствительности в ногах или повышенный риск переломов из-за снижения плотности костной массы.

С головокружениями тоже можно бороться - этой проблемой занимаются неврологи. С лечащим врачом стоит обсудить и физическую нагрузку: она нужна в любом возрасте - не менее получаса ежедневно - и сама по себе улучшает координацию, снижая риск падений.

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