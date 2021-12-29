От первых морщин - 4 маски для лица, которые можно сделать в домашних условиях

Молодость не вечна, но именно от нас зависит, сколько она продлится. Есть эффективные маски, которые увлажнят кожу и сделают ее упругой.
Рецептами этих масок многие годы пользуются первые красавицы. Они стоят недорого и сделать их можно своими руками.
Кофейная маска
Эта маска для лица придаст тонус коже, избавит ее от усталости, признаков недосыпания и бледности.
- Молотый кофе 4 ч.л.
- Какао-порошок 4 ч.л.
- Йогурт без добавок 6 ч.л.
- Мед 1 ч.л.
Смешай ингредиенты и держи маску на лице 30 минут, смой теплой водой.
Маска с овсянкой
Эта маска делает кожу гладкой, выполняет функцию скраба и глубоко чистит поры.
- Овсяные хлопья 1 ст.л.
- Лимонный сок 1 ст.л.
- Простой йогурт 2 ст.л.
Ингредиенты взбей блендером, маску аккуратно втирай в кожу круговыми движениями, оставь ее на лице на 20 минут и смой теплой водой.
Молочно-медовая маска
Такая маска глубоко увлажняет и питает кожу, избавляя от маленьких морщин. Молоко выбирай по типу жирности кожи, - чем она суше, тем жирнее оно должно быть.
- Молоко 2 ст.л.
- Мед 1 ч.л.
- Толченый миналь 1 ст.л.
Втирай маску около минуты и смой через 15 минут.
Банановая маска
Эта маска для лица богата витаминами, она увлажняет кожу, делает ее свежей, гладкой и сияющей.
- Банан 1 шт.
- Овсяные хлопья 2 ст.л.
- Молоко 1 ч.л.
- Мед 1 ч.л.
Взбей ингредиенты в блендере и нанеси на лицо на 30 минут. Смой теплой водой.
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