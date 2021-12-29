От первых морщин - 4 маски для лица, которые можно сделать в домашних условиях

Молодость не вечна, но именно от нас зависит, сколько она продлится. Есть эффективные маски, которые увлажнят кожу и сделают ее упругой.

Рецептами этих масок многие годы пользуются первые красавицы. Они стоят недорого и сделать их можно своими руками.

Кофейная маска

Эта маска для лица придаст тонус коже, избавит ее от усталости, признаков недосыпания и бледности.

Молотый кофе 4 ч.л.

Какао-порошок 4 ч.л.

Йогурт без добавок 6 ч.л.

Мед 1 ч.л.

Смешай ингредиенты и держи маску на лице 30 минут, смой теплой водой.

Маска с овсянкой

Эта маска делает кожу гладкой, выполняет функцию скраба и глубоко чистит поры.

Овсяные хлопья 1 ст.л.

Лимонный сок 1 ст.л.

Простой йогурт 2 ст.л.

Ингредиенты взбей блендером, маску аккуратно втирай в кожу круговыми движениями, оставь ее на лице на 20 минут и смой теплой водой.

Молочно-медовая маска

Такая маска глубоко увлажняет и питает кожу, избавляя от маленьких морщин. Молоко выбирай по типу жирности кожи, - чем она суше, тем жирнее оно должно быть.

Молоко 2 ст.л.

Мед 1 ч.л.

Толченый миналь 1 ст.л.

Втирай маску около минуты и смой через 15 минут.

Банановая маска

Эта маска для лица богата витаминами, она увлажняет кожу, делает ее свежей, гладкой и сияющей.

Банан 1 шт.

Овсяные хлопья 2 ст.л.

Молоко 1 ч.л.

Мед 1 ч.л.

Взбей ингредиенты в блендере и нанеси на лицо на 30 минут. Смой теплой водой.

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