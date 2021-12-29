29 декабря 2021
От первых морщин - 4 маски для лица, которые можно сделать в домашних условиях

Здоровье

18:19

  • 96
От первых морщин - 4 маски для лица, которые можно сделать в домашних условиях
Врач рассказала, какие новогодние блюда не стоит давать ребенку

Опросы

12:17

  • 189
Врач рассказала, какие новогодние блюда не стоит давать ребенку
Сколько оливье можно съесть и что иметь в новогодней аптечке

Здоровье

10:50

  • 188
Сколько оливье можно съесть и что иметь в новогодней аптечке

29 декабря 2021 18:19

От первых морщин - 4 маски для лица, которые можно сделать в домашних условиях

Молодость не вечна, но именно от нас зависит, сколько она продлится. Есть эффективные маски, которые увлажнят кожу и сделают ее упругой.

Рецептами этих масок многие годы пользуются первые красавицы. Они стоят недорого и сделать их можно своими руками.

Кофейная маска

Эта маска для лица придаст тонус коже, избавит ее от усталости, признаков недосыпания и бледности.

  • Молотый кофе 4 ч.л.
  • Какао-порошок 4 ч.л.
  • Йогурт без добавок 6 ч.л.
  • Мед 1 ч.л.

Смешай ингредиенты и держи маску на лице 30 минут, смой теплой водой.

Маска с овсянкой

Эта маска делает кожу гладкой, выполняет функцию скраба и глубоко чистит поры.

  • Овсяные хлопья 1 ст.л.
  • Лимонный сок 1 ст.л.
  • Простой йогурт 2 ст.л.

Ингредиенты взбей блендером, маску аккуратно втирай в кожу круговыми движениями, оставь ее на лице на 20 минут и смой теплой водой.

Молочно-медовая маска

Такая маска глубоко увлажняет и питает кожу, избавляя от маленьких морщин. Молоко выбирай по типу жирности кожи, - чем она суше, тем жирнее оно должно быть.

  • Молоко 2 ст.л.
  • Мед 1 ч.л.
  • Толченый миналь 1 ст.л.

Втирай маску около минуты и смой через 15 минут.

Банановая маска

Эта маска для лица богата витаминами, она увлажняет кожу, делает ее свежей, гладкой и сияющей.

  • Банан 1 шт.
  • Овсяные хлопья 2 ст.л.
  • Молоко 1 ч.л.
  • Мед 1 ч.л.

Взбей ингредиенты в блендере и нанеси на лицо на 30 минут. Смой теплой водой.

edinstvennaya.ua


Просмотров: 97

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

27 декабря 11:00

  • 306
Болезнь - это разговор тела с нашим сознанием - объясняет психолог-энергокоуч

Здоровье

27 декабря 09:13

  • 135
Фрукты во время похудения - Советы и мифы

Здоровье

26 декабря 18:50

  • 180
Враг №1 для похудения, который даёт о себе знать во время праздников