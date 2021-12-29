Сколько оливье можно съесть и что иметь в новогодней аптечке



Врач и телеведущая Елена Малышева давно стоит на страже здоровья многих телезрителей. Ее рекомендации в программе "Жить здорово!" обсуждают, их оспаривают, им следуют. Мы собрали самые практичные советы теледоктора накануне новогодних праздников. Они точно будут вам полезны.

Сколько оливье можно съесть в граммах

Зрители часто интересуются, а как сама Елена Малышева отмечает Новый год. Неужели не дает себе никаких послаблений за новогодним столом? Главный теледоктор страны не раз отвечала - праздник отмечают всей семьей. В качестве угощений подают овощи, легкие закуски, вкусное горячее. Без бокала шампанского, конечно, не обходится. По словам Елены Васильевны, есть и пить можно все, но без фанатизма. Праздничное застолье для того, чтобы общаться, поздравлять друг друга, а не есть без меры и страдать наутро от похмелья...

Телеведущая советует обратить внимание на ингредиенты любимого россиянами салата оливье: поменьше картошки и морковки - это все быстрые углеводы, приводящие к резкому скачку сахара в крови. Колбасу лучше заменить на нежирное куриное мясо, а майонез - на греческий йогурт или приготовить соус самостоятельно. В домашнем майонезе только яйца, оливковое масло и горчица - никаких консервантов. Но в любом случае на оливье лучше на налегать - позвольте себе максимум 100 граммов салата.

Также не стоит голодать весь день в ожидании новогоднего ужина. В противном случае к ночи у вас разыграется зверский аппетит и вы съедите больше нужного. А еще и опьянеете очень быстро.

Как не опьянеть - совет

Что касается алкоголя, то здесь Малышева предлагает взять за привычку чередовать бокал спиртного с бокалом воды. И по мере продолжения вечеринки воды в вашем стакане должно становиться больше. Такой прием позволит не опьянеть и не допустить обезвоживания. Последнее нередко наблюдается там, где спиртное льется рекой. Как объясняют врачи, алкоголь является мочегонным средством, и, когда вы теряете жидкости больше, чем получаете, неизбежно столкнетесь с головной болью. Также об этом стоит помнить гипертоникам и людям с диабетом.

Чем может быть опасна елка в доме

С едой и алкоголем все понятно. Тут главное - не переборщить. Но чем может навредить на Новый год елка, чей хвойный аромат мы считаем одним из символов любимого праздника? Оказывается, у ряда людей интенсивный аромат смолы натуральных елей может вызвать гиперреакцию, то есть аллергию. Речь о приступах бронхиальной астмы, когда возникает спазм и отек бронхов.

Еще одна опасность - это плесень. Современные елки могут стоять долго, например, в емкости с водой. И вот благодаря жидкости и теплу легко может образоваться последняя. Елена Малышева рекомендует заменить живую елку на искусственную. Только не берите самую дешевую - проверяйте сертификат качества и не ставьте дерево рядом с батареей.

Где еще нас может поджидать опасность? Наряжая елку, старайтесь надолго не запрокидывать голову - есть риск падения. Причиной станет нарушение кровоснабжения головного мозга. А если в семье есть люди с эпилепсией, то нельзя вешать на елку мерцающие гирлянды - блеск огней способен спровоцировать приступ.

Проверьте аптечку перед праздниками

В новогодние праздники у врачей работы меньше не становится, скорее наоборот. Итак, по совету Елены Малышевой, который она озвучивала в своей программе, вам обязательно стоит иметь в домашней аптечке парацетамол - он разрешен даже беременным. Избавит от головной боли и снизит температуру во время жара. Единственное, его нельзя смешивать с алкоголем.

А еще антигистаминные препараты второго поколения - это средства от аллергии, которая может возникнуть на запах хвои, цитрусовые, орехи, шоколад и ряд других продуктов. Аллергикам стоит иметь при себе шприц-ручку с адреналином (укол спасет при анафилактическом шоке). Правда, в России их не производят - только если у вас есть возможность заказать подобный за границей.

Не стоит забывать про отравления - во время праздников мы много едим, часть салатов успевает испортиться, но не все их выбрасывают - подобная жадность чревата диареей. На этот случай нужно иметь лоперамид. Таблетки помогут взрослым, а детям в случае поноса нужно вызывать скорую помощь - обезвоживание детского организма может закончиться летальным исходом.

Если у вас стенокардия (сердечная мышца не получает достаточного кровотока), то всегда должен быть под рукой нитроглицерин - таблетки не глотают, а кладут под язык.

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