Опасный сон: что такое апноэ и как оно сказывается на качестве жизни

Быть в балансе - значит быть здоровым. Мы знаем много фактов биохакинга в дневное время, но нам почти ничего не известно о восстановлении организма ночью. Как некачественный сон, точнее ночное апноэ, сокращает продолжительность жизни, ускоряет эмоциональное выгорание и может стать триггером осложнений после ковида, в своей новой колонке рассказывает эксперт нейромышечной стоматологии, основатель первой в России Стоматологической клиники сна Константин Ронкин.

Что такое ночное апноэ

Апноэ сна - это нарушение дыхания, при котором спящий человек перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Обструктивное апноэ сна - самый распространенный вид, который одновременно беспокоит как мужчин, так и женщин. Оно развивается при сужении или закрытии глотки или верхних дыхательных путей во время сна. Это наиболее распространенный тип апноэ.

В действительности многие даже не подозревают, что имеют такое нарушение у себя, потому что при остановках дыхания даже более одной минуты человек может продолжать спать как ни в чем не бывало (хотя это может происходить иногда 20-25 раз за ночь). Согласно клиническим исследованиям, ночное апноэ - это минус 20% продолжительности и качества жизни.

Признаки апноэ

К ночным признакам апноэ относятся:

Храп, особенно громкий;

Дыхание, которое прекращается на короткое время, а затем возобновляется;

Затрудненное носовое дыхание;

Дыхание через рот;

Дневные признаки апноэ:

Утренние головные боли;

Дыхание через рот;

Повышенная утомляемость или сонливость в дневное время (дети и подростки могут не проявлять признаков сонливости, наоборот могут быть чрезмерно активными);

Перемены настроения, раздражительность;

Проблемы с мышлением, вниманием или памятью;

Причины развития апноэ

ЗОЖ и контроль веса в течение жизни - это не только молодость и красота, но и снижение рисков ночного апоэ. Несколько исследований обнаружили сильную корреляцию между более высоким индексом массы тела и обструктивным апноэ во сне. На pubmed опубликована статья, в которой рассказано, что люди, которые прибавили в весе всего на 10%, в шесть раз чаще подвергаются риску обструктивного апноэ во сне.

Однако наиболее частая причина - положение челюстей и прикус. Семейный анамнез - важный момент предрасположенности к апноэ: общая черепно-лицевая структура родителей и детей, как правило, едина, поэтому риски одинаковые. К сожалению, почти 90% детей в наше время имеют патологию прикуса, то есть неправильное развитие или недоразвитие челюстей, неправильное положение нижней челюсти. С годами из-за стирания и потери зубов ситуация только усугубляется. Организм - единая система. Можно говорить о том, что челюсти - это главный балансир, сформированный в процессе прямохождения. К нам приходят пациенты, у которых из-за неправильного соотношения челюстей суженные дыхательные пути и, как следствие, дыхание останавливается за час 30-40 раз. Человек практически не спит, его организм на пределе. И если это не лечится или же вылечивается неправильно, то следующая стадия - дисфункция сустава и заболевания сна.

Ночное апноэ у женщин опаснее, чем у мужчин, так как увеличивается тревожность и риск депрессии.

Я веду научно-практическую работу в США более 20 лет, где изучение качества сна не является абстрактной научной темой.

Есть гендерные предпосылки: у мужчин риски развития ночного апноэ в 2-3 раза выше, чем у женщин, но факторы развития инфаркта/инсульта, по-видимому, уравновешиваются, когда у женщин наступает постменопаузальный период (данные Sleep Foundation). Однако с точки зрения психологического здоровья некачественный сон наносит женщинам больший вред. В журнале Sleep неоднократно публиковали многолетние исследования Лаборатории сна Калифорнийского университета о том, что женщины сложнее переносят обструктивное апноэ. И такие пациентки имеют более высокий уровень симптомов депрессии и тревоги. Хотя обструктивное апноэ во сне обычно хроническое заболевание, с ним можно справиться с помощью самых разных комплексных методов лечения.

Как диагностировать апноэ

Диагностика и лечение апноэ подразумевают комплексный подход. Некоторые клиники располагают возможностью оставить пациента на ночь для полноценной диагностики нарушений сна. При этом регистрируются различные показатели спящего, подключенного к аппаратам: храп, дыхательный поток, дыхательные движения брюшной стенки и грудной клетки, сатурация кислорода, положение тела, электроэнцефалограмма, электрокардиограмма, электромиограмма, движения ног и др.

Все показатели записываются компьютером. После обработки данных строится гипнограмма, которая содержит информацию о структуре сна, качестве и количестве его стадий и фаз. Изучение полученных данных помогает нашему специалисту выявить причины нарушения сна и подобрать наилучшее лечение.

Решения лечения апноэ

В первую очередь необходимо пройти диагностику. Конечно, общей рекомендацией будет придерживаться ЗОЖ и обратить внимание на снижение веса и сокращение употребления простых углеводов. Инсулинорезистентность (иными словами, "преддиабет") - большая беда нашего времени. Из-за скачков инсулина организм теряет баланс, что ухудшает гормональный обмен даже у детей, в том числе и во сне. Важную роль играет отказ от курения: заядлые курильщики почти в 3 раза чаще страдают обструктивным апноэ во сне, чем некурящие.

Существует несколько путей решения проблемы с помощью современных методов медицины. Есть специальный прибор СИПАП, который обеспечивает постоянное положительное давление в дыхательных путях. Как правило, его используют при тяжелых формах недуга, особенно в сочетании с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех остальных случаях используется специальная ночная капа, которую человек надевает на ночь. Она изготавливается индивидуально для каждого пациента на основе проведенной диагностики.

Капа изготавливается таким образом, что при надевании на челюсть она способствует тому, чтобы ночью дыхательные пути оставались полностью открытыми. В результате в организм поступает больше кислорода, а риск остановки дыхания во время сна сводится к нулю.

Когда вы используете капу во сне, то просыпаетесь более отдохнувшим и чувствуете, что ваши силы восстановились в течение ночи, а днем испытываете меньше стрессов. Но что важнее всего, вы просто продлеваете себе жизнь. И действительно, минимизируя риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, вы будете наслаждаться долгой и здоровой жизнью.

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