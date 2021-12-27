Болезнь - это разговор тела с нашим сознанием - объясняет психолог-энергокоуч

Сейчас тема здоровья, болезней очень широко обсуждается и можно сказать все знают про воздействие мышления на здоровье.

Психолог-энергокоуч Зумруд Асадова объяснила суть болезней с призмы саморазвития.

Есть очень много информации в пространстве интернета и есть книги которые детально помогают разобраться в причинах болезней. Каждый из нас когда-то сам болел или видел вокруг людей которые болели. Чаще всего люди не понимают зачем они болеют. Но можно проанализировать и сопоставить факты наблюдая за своей жизнью или жизнью других людей. На самом деле каждая болезнь и боль имеет связь с жизненными процессами.

Мы можем даже понять, что происходит у человека на душе проанализировав его состояние здоровья. Например, если болят ноги это указывает на то, что человек или не знает куда идти по жизни или боится того куда идет, но мы всегда разделяем физическое от морального. Мы залечиваем тело еще больше отдаляясь от внутренних переживаний. Конечно, бывают и такие случаи когда болезнь или боли реально бывают способны поменять жизнь человека.

В принципе боли и болезни именно для этого и созданы. Если во время уловить то, о чем хочет сообщить тело то можно направить свою жизнь в более гармоничном русле создавая созвучность между желаниями и реальностью. В заключении могу сказать, что чем больше мы понимаем процессы которые происходят внутри нас тем больше мы бываем способны взять свою жизнь под контроль ведь наша жизнь это отражение наших мыслей которые пробуждают определенные эмоции которые приводят к действиям и в свою очередь эти же действия формируют реальность в которой мы живем.

Мы сами можем выбрать в какой жизни жить если сможем взять ответственность за себя.