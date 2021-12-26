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Диетолог назвала продукты для похудения мифом

Диетолог Татьяна Дик заявила, что жиросжигающие свойства продуктов - миф, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ананас назвали жиросжигающим за счет бромелаина, но это фермент, который расщепляет низкомолекулярный аргининсодержащий белок, но никак не влияет на наши жировые запасы", - объяснила специалист.

Дик добавила, что имбирь, красный перец, корица и сами по себе, и в любых сочетаниях также не способствуют липолизу.

По ее словам, не помогут сбросить лишний вес и ягоды годжи. Более того, полезных веществ в них не больше,чем в шиповнике.


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