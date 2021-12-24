Гнатологи, офтальмохирурги и другие редкие врачи: как они могут облегчить нашу жизнь

В условиях пандемии проблемы здоровья для многих из нас стали острее. Согласно разным опросам, россияне стали больше волноваться и заботиться о своем здоровье. Кто-то с трудом перенес коронавирусную инфекцию, у кого-то обострились старые болячки, у кого-то появились новые. В материале Passion.ru о своей работе рассказали врачи ряда редких специализаций.

Как изменилась работа врачей-пульмонологов

Врачи-пульмонологи не такие уж редкие специалисты, но многие из нас впервые обратились к ним именно на фоне течения коронавируса и сопутствующих ему заболеваний. Мы попросили врача-пульмонолога, доктора медицинских наук Марию Вершинину рассказать о том, как изменилась ее работа за последнее время.

"Пульмонология - раздел медицины, изучающий заболевания органов дыхания. Встретить врача-пульмонолога на амбулаторном этапе не всегда просто, но это скорее проблемы организационного характера. Заболеваний органов дыхания очень много - национальное руководство в 2-х томах составляет около 800 страниц, - рассказывает врач. - Некоторые болезни встречаются очень редко - это так называемые орфанные заболевания - например, муковисцидоз и другие виды генетической патологии. Но в реальной практике на приеме врач-пульмонолог чаще всего сталкивается с инфекционными заболеваниями, к которым относятся различные виды бронхитов и пневмонии, а также с обструктивными заболеваниями: бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Астма встречается примерно у 5% населения, а ХОБЛ примерно у каждого третьего курильщика старше 40 лет. Так что пульмонологи, возможно, и являются врачами редкой специальности, но вот болезни органов дыхания точно встречаются часто.

Конечно, в условиях пандемии реалии изменились, и на амбулаторных приемах сегодняшние пациенты, которые умеют пользоваться пульсоксиметром, со знанием дела рассуждают об антикоагулянтной терапии и неинвазивной вентиляции легких. Стало гораздо меньше обращений по поводу обычных хронических заболеваний - например, бронхиальной астмы, реже регистрируются бактериальные пневмонии. Сейчас каждый второй пациент жалуется на проявления постковидного синдрома и тревожится по поводу остаточных изменений на компьютерной томограмме или неоднозначных анализов крови, а также задает вопросы по постковидной реабилитации. Мир вокруг нас изменился, но хочется верить, что при любых обстоятельствах мы сможем помочь нашим пациентам и сохранить их доверие".

С какими патологиями идти к гнатологу

Врач-гнатолог занимается такими патологиями, как ограничение открывания рта, напряжение и дискомфорт в лицевой области, щелчок и шум в челюстном суставе, боли при жевании, головные боли в височной области, бруксизм (стискивание зубов), стираемость и чувствительность зубов.

"Многие воспринимают гнатологию как псевдоспециальность, которая не нужна в ежедневной практике врача-стоматолога. А ведь гнатология позволяет определить риски и осложнения при ортодонтическом и ортопедическом лечении и даже при реставрации зубов пломбами. Определить тактику лечения пациента может врач-гнатолог, который в связке работает с такими специалистами, как остеопат, кинезиолог, психотерапевт, невролог, отоларинголог, физиотерапевт, проводит диагностику зубочелюстной системы, используя аксиографию, электромиографию", - говорит врач-гнатолог Ксения Мандровская.

Как правило, с проблемами ВНЧС отправляют к челюстно-лицевым хирургам, которые не имеют никакого отношения к данной проблеме, так как диагностикой и лечением зачастую занимаются консервативные методы лечения, а не оперативное вмешательство. Замечу, что гнатология берет свое начало в 1926 году, когда под руководством доктора Beverly McCollum было создано первое гнатологическое сообщество".

По наблюдениям нашего спикера, в сегодняшних реалиях количество пациентов увеличилось. Изменение условий труда и образа жизни для многих стало стрессом, что повлекло за собой возникновение панических атак. Последние часто характеризуются стискиванием зубов, напряжением и болями.

Какие проблемы решает офтальмохирург

А приходилось ли вам обращаться к офтальмохирургам? Эти специалисты занимаются оперативным лечением патологий заднего отрезка глаза, и найти их можно далеко не в каждой больнице.

"Хронически текущие и острые патологические состояния сетчатки являются доминирующими в перечне болезней глаз, способных привести человека к инвалидизации, - рассказывает руководитель Центра офтальмологии КДЦ "МЕДСИ", кандидат медицинских наук Евгения Крупина. - А большинство заболеваний сетчатки и стекловидного тела имеют статус неотложных состояний и требуют незамедлительного хирургического высокотехнологичного лечения.

В своей практике я провожу оперативные вмешательства широкого спектра на переднем и заднем отделе глаза. Это микроинвазивная хирургия хрусталика и стекловидного тела, макулярной области (макулярный разрыв, эпиретинальный фиброз), отслойки сетчатки, диабетической ретинопатии (в том числе с отслойкой сетчатки и кровоизлияниями в стекловидное тело). Хирургия при осложнениях катарактальной хирургии (дислокациях интраокулярной линзы (ИОЛ), хрусталика и/или его фрагментов в стекловидное тело), реконструктивная хирургия глаза при последствиях травм органа зрения".

По словам Крупиной, войти в круг офтальмохирургов совсем не просто. Мало усердия, опыта и знаний, необходимо еще и везение. "69% врачей в России - женщины. Но в хирургии по-прежнему женщин намного меньше, чем мужчин. Хирургия - одна из самых ярких и, если можно так сказать, эффектных специальностей в медицине. И именно в хирургии врачебное вмешательство сопряжено с высоким риском - ошибка может быть фатальной. Мелочей в хирургии нет. Врачи, работающие в этой специальности, должны обладать решительностью, ответственностью, внимательностью (даже скрупулезностью) и физической выносливостью. Я проработала хирургом в общей сложности 11 лет и точно знаю, какое огромное удовлетворение приносит хорошо сделанная операция, как приятно общение с благодарным больным, которому ты помог".

С чем чаще всего обращаются к врачу-генетику

А еще один наш спикер, врач-генетик Александр Резник, из хирургии целенаправленно ушел. Оказывая экстренную медицинскую помощь, он в какой-то момент понял, что, по сути, хирургия - это ремесло. И хочется проявить себя в другой, более научной, если можно так сказать, области медицины - генетике. К тому же отец нашего героя занимался трансплантацией органов и интерес к этому был. Пришлось заново поступать в интернатуру и поучиться затем в США. По словам Резника, в России врачей-генетиков очень мало - порядка 600-650 человек, не в каждом городе найдешь подобного специалиста.

Чаще всего пациенты обращаются с несколькими запросами:

-каковы наследственные риски в случаях, когда кто-то из близких родственников имеет онкологический диагноз. Либо это онкобольные, чей организм перестал отвечать на терапию и нужно срочно выработать другой план действий. И для начала пройти генетическое исследование.

-Репродуктивные проблемы. Обследования пары при планировании беременности, оценка рисков, когда в семье уже растет больной ребенок, к примеру.

-Генетические тесты, способные показать предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Хотя в подобных случаях большое значение имеет и образ жизни. По словам Александра Олеговича, есть занимательная статистика: после получения результатов подобного теста пациенты примерно в течение 2,5 года следят за здоровьем, выполняя все рекомендации врача, а потом возвращаются к привычному образу жизни.

Но сама возможность "покопаться" в своем ДНК, узнать возможные риски заболеваний и даже примерную продолжительность жизни очень вдохновляет и врачей, и пациентов.

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