Исследование: данная диета поддерживает быстрый метаболизм и потерю веса

Преимущества растительной диеты многочисленны: она полезна для сердца, может помочь улучшить пищеварение. А теперь новые исследования показывают, что она также может помочь ускорить метаболизм.

Предыдущие исследования показали, что переход на растительную диету может помочь с потерей веса. Но в этом исследовании изучили, действительно ли такая диета может улучшить наш метаболизм в целом. Делимся с вами выводами учёных.

Может ли растительная диета поддерживать метаболизм?

Рандомизированное исследование опубликовали в JAMA. Исследователи из Комитета врачей по ответственной медицине обнаружили доказательства того, что растительная диета может способствовать сжиганию калорий после еды. И, как следствие, вести к потере веса.

Среди 244 участников половину случайным образом выбрали для соблюдения обезжиренной растительной диеты в течение 16 недель. А другая половина была контрольной группой. Им посоветовали сосредоточить питание на фруктах, овощах, цельнозерновых и бобовых, но не ограничивали калорийность. В то время как контрольная группа не меняла питание.

Группа, которая придерживалась растительной диеты, продемонстрировала увеличение сжигания калорий после еды примерно на 16%. Она потеряла в среднем 6,3 кг. Для сравнения, в контрольной группе изменений за тот же период не произошло.

Первая группа также отметила сокращение жира в клетках печени и мышц, что снизило резистентность к инсулину в этих органах. Также наблюдалось снижение общего холестерина и холестерина ЛПНП. Каждый из этих факторов способствует общему метаболическому здоровью.

Это исследование подтверждает многие из предыдущих выводов о пользе для здоровья растительной диеты, такой как потеря веса и общее улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы.

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