Симптом болезни Паркинсона, который вы заметите при вставании

Болезнь Паркинсона - прогрессирующее заболевание, при котором ослабляются или убиваются нейроны в области мозга, контролирующей движение. Как добавляет клиника Мэйо, это во многом связано с пониженной способностью мозга вырабатывать дофамин.

Низкий уровень дофамина вызывает дрожь, которой больше всего известна болезнь Паркинсона. Однако это не единственный симптом. Болезнь Паркинсона также может влиять на движения лица и походку человека, а также на движение рук и нарушать осанку.

Малоизвестный симптом болезни Паркинсона

Фонд Майкла Дж. Фокса стремится повысить осведомлённость об этой болезни. И недавно они рассказали об одном из самых игнорируемых симптомов.

Если вы чувствуете головокружение при вставании, у вас может быть так называемая ортостатическая гипотензия. Это состояние развивается, когда ваше тело не может должным образом перекачивать кровь от ваших ног обратно в мозг, когда вы встаёте из положения сидя.

Кровь, которая скапливается в ногах, недостаточно быстро попадает в остальную часть вашего тела. И у вас происходит снижение артериального давления.

В крайних случаях пациенты из-за этого испытывают нестабильность походки и более склонны к несчастным случаям при падении.

Если вы заметили это, лучше обратиться за медицинской помощью. Даже если у вас нет болезни Паркинсона, проблема может быть в другом. Возможно, у вас анемия или это побочный эффект приёма лекарств.

В любом случае не стоит забыть, что один из лучших способов предсказать чей-то риск сердечного приступа, инсульта или сердечного заболевания - это измерение артериального давления. Важно быть всегда внимательным к нему и реагировать на резкие скачки.

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