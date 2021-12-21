Солнечные фрукты для самого зимнего праздника

Мандарины, хотя и продаются в наших магазинах круглый год, всё же считаются новогодним фруктом. В это время они у нас повсюду - в детских подарках, вместе с конфетами и шоколадным зайцем, на новогоднем столе в экзотических салатах, а вот они на праздничной ёлке, среди сверкающих шаров, висят, как оранжевые солнца, согревая праздник своим ароматом. Даже кажется, что от мандаринок исходят волшебные волны, которые настраивают на праздничный лад.



Интересно, что традиция встречать Новый год с мандаринами насчитывает более тысячи лет. Появилась она из Китая. В те времена гости дарили их по два штуки гостеприимным хозяевам. А когда уходили, хозяева тоже вручали им по два мандарина. Дело в том, что мандарины в те времена стоили очень дорого и таким подарком люди показывали, что желают друг другу богатства и процветания.



На постсоветском пространстве же мандарины считаются символом Нового года со времен СССР. Тогда власть искала новые традиции, которые должны были прийти на смену уничтоженным. Так, Вифлеемскую звезду заменили красной, пятиконечной. Вместо ангелочков на ёлках появились игрушки идеологического содержания - такие, как фигурки космонавтов, поросята, дирижабли и т. п. Тогда и стали мандарины атрибутом Нового года. Ими по сей день многие украшают новогодние ёлки. Но они так манят своим ароматом, что до праздника там не задерживаются - их съедают раньше.



Родина мандаринов - Китай. Там их выращивают уже три тысячи лет. По сей день эта страна считается крупнейшим поставщиком мандаринов во многие страны. Также их культивируют на Кавказе, в Японии, в странах Средиземноморья. Дикорастущие мандарины встречаются в Индии.



Кстати, для того, чтобы сберечь фрукты от болезней и вредителей в странах-экспортёрах любят опрыскивать мандарины различными химикатами. Последние имеют обыкновение накапливаться, что в последствие может нанести вред здоровью любителям есть мандариновую кожуру. Ещё мандарины покрывают воском, в котором большое количество консервантов и полируют для того, чтобы продлить их срок годности. С таких "блестящих" фруктов тоже не следует есть кожуру, так же, как и делать из них цукаты.



Что касается названия, то этот фрукт получил его на своей родине. Одна из легенд рассказывает следующее: много сотен лет назад китайцы развивали экономические отношения с Португалией. Так вот, португальцы китайских чиновников называли "мантри". Через время это слово трансформировалось в "мандарин".



В настоящее время существует не менее двухсот сортов мандаринов и его гибридов. Они, что называется на любой вкус: кислые и сладкие, с косточкой и без неё, бывают очень сочные и, наоборот, суховатые, кожура бывает пористой или абсолютно гладкой. Самые знаменитые гибридные сорта мандаринов это танжерины, получившиеся от скрещивания с грейпфрутом и клементины - от скрещивания с апельсином.



Что касается витаминного состава, то в мандаринах он шире, чем в его цитрусовых собратьях. Например, витамина С в нём больше, чем в апельсине. Хотя апельсин крупнее мандарина в два раза. Ещё в мандарине есть витамин А, почти вся линейка группы В, а также магний, кальций и калий. Они являются источником антиоксидантов, а так как растут на дереве, в них нет радионуклидов и тяжёлых металлов.



О пользе мандаринов можно поговорить подробнее. Они очень полезны для зрения, особенно людям старше 60 лет. В этом возрасте может развиваться катаракта и макулярная дегенерация. Витамины А и С замедляют развитие этих заболеваний или даже полностью прекращают.



В мандаринах такое сочетание калия и витамина С, которое делает кости крепче. Об этом говорят исследования, которые проводились в американском университете Тафтса. Группе мужчин было предложено употреблять витамин С и калий, как раз в том соотношении, которое есть в мандаринах. В результате значительно увеличилась плотность костной ткани, что способствует защите костей от переломов.



В мандаринах присутствуют мощные антиоксиданты. Они включают выработку эластина и коллагена, что замедляет образование новых морщин. Ещё регулярное употребление мандаринов обеспечивает организм железом, что делает волосы здоровыми и блестящими. А витамин В12 стимулирует их рост, борется с выпадением и отдаляет появление седых волос.



Из всего состава витаминов, содержащихся в мандаринах, витамин С составляет самый большой процент. Он обеспечивает укрепление иммунитета, что защищает организм от простудных и вирусных заболеваний. Мандарины обеспечивают правильную работу желудочно-кишечного тракта, так как служат поставщиком воды и источником витамина А, который обеспечивает всасывание питательных веществ.



Мандарины крайне полезны тем, кто занимается йогой или спортом. Так как пара мандаринок, съеденные после тренировки восполняют содержание калия в организме, что способствует быстрому восстановлению мышечной ткани. В мандарине содержится особенный флавоноид - ноблетин. Он защищает от диабета 2 типа, служит профилактикой атеросклероза, препятствует организму накапливанию жира в организме и подталкивает к его "сжиганию".



Мандарины - прекрасная альтернатива сладостям, особенно в преддверии праздников, когда не хочется отказывать себе во всяких лакомствах. Хотя диетическим продуктом мандарины назвать сложно, всё же калорийность их совсем невысока - 32-38 ккал в 100 г. А это в три раза меньше, чем в диетическом йогурте. Вот такой он ароматный и полезный новогодний фрукт - мандарин!

В завершение, вкусный и гениальный в своей простоте, рецепт салата с мандаринами:

Ингредиенты: 4 мандарина, 250 г креветок, 3-5 листочков салата, 30 г майонеза.

Приготовление: креветки отварить, затем очистить. С мандаринов снять кожуру, белые прожилки и разделить на дольки. Затем из каждой дольки осторожно вырезать мякоть. Выделившийся при этом мандариновый сок собрать.

Соединить мандарины, креветки и листья салата. Мандариновый сок смешать с майонезом и заправить получившейся массой салат.



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