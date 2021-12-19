Зимняя кефирная диета

Зимой меньше витаминов, и поэтому нужно особое внимание обращать на рациональность питания. Чем разнообразнее будет рацион, тем богаче в нем набор необходимых минеральных веществ.
Завтрак - омлет, кофе с молоком, салат из квашеной капусты
Второй завтрак - стакан кефира
Обед - винегрет, куриный суп, тушеная морковь, кусочек хлеба
Полдник - печеные яблоки
Ужин - рыба, жареная на растительном масле, печеный картофель, чай
Перед сном - стакан кефира или молока
ДРУГОЙ ВАРИАНТ:
Завтрак - яйцо, манная каша, чай с медом, хлеб со сливочным маслом
Второй завтрак - яблоко, кусочек сыра
Обед - суп грибной, тушеное мясо с капустой
Полдник - стакан кефирного коктейля
Ужин - морковная запеканка с черносливом, чай с медом
Перед сном - стакан кефира или простокваши
myjane.ru