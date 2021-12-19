Зимняя кефирная диета



Зимой меньше витаминов, и поэтому нужно особое внимание обращать на рациональность питания. Чем разнообразнее будет рацион, тем богаче в нем набор необходимых минеральных веществ.



Завтрак - омлет, кофе с молоком, салат из квашеной капусты

Второй завтрак - стакан кефира

Обед - винегрет, куриный суп, тушеная морковь, кусочек хлеба

Полдник - печеные яблоки

Ужин - рыба, жареная на растительном масле, печеный картофель, чай

Перед сном - стакан кефира или молока



ДРУГОЙ ВАРИАНТ:

Завтрак - яйцо, манная каша, чай с медом, хлеб со сливочным маслом

Второй завтрак - яблоко, кусочек сыра

Обед - суп грибной, тушеное мясо с капустой

Полдник - стакан кефирного коктейля

Ужин - морковная запеканка с черносливом, чай с медом

Перед сном - стакан кефира или простокваши



myjane.ru

