Картофель действительно поможет вам не полнеть: есть несколько «но»

Хотя картофель часто считается вредной пищей среди людей, сидящих на диете, на самом деле он довольно низкокалорийный.

Порция вареного картофеля с кожурой на 100 г содержит всего 87 калорий. Картофель также содержит соединение, известное как ингибитор протеазы II (PI2), которое может влиять на общее количество потребляемых человеком калорий и, следовательно, помогает контролировать вес.

Как есть картофель, чтобы похудеть

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в Food & Function, люди, потреблявшие PI2 во время еды, после этого испытывали большее чувство сытости и меньшее желание продолжать есть, чем участники контрольной группы. В целом эти люди потребляли меньше калорий.

Согласно модели контроля веса, основанной на энергетическом балансе, для похудения нужно потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете. Так что, если картофель заставляет вас есть меньше калорий в течение дня, он, безусловно, может помочь в похудении.

Картофель может быть полезным дополнением к вашему пути к снижению веса. Но вы определённо можете зайти слишком далеко. Одна популярная диета, метко названная картофельной диетой, требует, чтобы её последователи в течение трёх-пяти дней не ели ничего, кроме обычного вареного картофеля.

Хотя у людей может наблюдаться кратковременная потеря веса из-за чрезвычайно ограничительного и низкокалорийного характера их рациона, состоящего только из картофеля, вес, скорее всего, вернётся.

Это просто не рациональная диета. Несмотря на то, что картофель питательный, в нём отсутствуют белок, жир и многие микроэлементы, необходимые для хорошего здоровья.

Так что ешьте его в небольшом количестве (в вареном виде) несколько раз в неделю, помимо других полезных продуктов.

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