«Мать всех антиоксидантов»: врач рассказал, чего не хватает нашему иммунитету

Каждое биоактивное вещество помогает подавлять свободные радикалы и модулировать окислительный стресс, что имеет множество преимуществ для здоровья всего тела. Антиоксиданты, такие как витамин C и витамин E, довольно популярны.

Но, по словам врача-аллерголога и иммунолога Хизер Модей, не следует забывать и о менее очевидных игроках. Об одном из них мы сейчас вам и расскажем.

Это самый недооцененный антиоксидант из всех

Глутатион - это единственное в своём роде биоактивное вещество, которое исследователи называют "главным антиоксидантом", "матерью всех антиоксидантов" и "маэстро вашей иммунной системы".

Его основная работа - поддержка детоксикации

Глутатион - очень простая молекула, вырабатываемая естественным путем из трех аминокислот: цистеина, глицина и глютамина. Его химические группы серы обеспечивают полезные свойства глутатиона.

Сера - молекула, которая действует как липкая бумага. На неё налипают все вредные вещества вашего тела. К примеру, свободные радикалы и токсины, такие как ртуть и другие тяжёлые металлы.

Глутатион также необходим для иммунной функции

Исследования показывают, что глутатион помогает "настроить" наш иммунный ответ. Он даже помогает поддерживать производство различных клеток, которые необходимы для иммунитета.

Как увеличить его количество?

Мы естественным образом вырабатываем глутатион в нашем организме (он имеет наибольшую концентрацию в печени). Но ряд факторов может истощать этот важнейший антиоксидант в нашем организме. Сюда относится плохое питание, загрязнение окружающей среды, старение и общий стресс современной жизни.

Чтобы увеличить ваш запас, нужно есть больше продуктов, богатых серой, таких как чеснок, лук и крестоцветные овощи. Поскольку сера помогает вашему организму вырабатывать глутатион.

Вы также можете выбрать целевые добавки, которые содержат этот мощный антиоксидант.

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