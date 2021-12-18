Подбираем уход для каждого типа волос

Под нормальными понимаются волосы, структура которых имеет оптимальный баланс воды и липидов. Помимо этой основной классификации, волосы делятся на окрашенные и натуральные, тонкие и толстые, редкие и густые. В статье подробно рассмотрим четыре основных типа, а также базовые принципы домашнего ухода для каждого из них.

Нормальные волосы

Важно учитывать, что "нормальные волосы" - это распространенный термин, означающий нечто среднее. Он не означает, что остальные волосы плохие. Нормальные волосы загрязняются и становятся жирными у корней на 3-4 сутки после мытья. Кончики секутся редко. Нормальные волосы укладываются без проблем, хорошо держат укладку. Укладки с использованием высокой температуры, при условии, что они делаются не чаще 2 раз в неделю, не вредят нормальным локонам.

В уходе наиболее важным является очищение. Мыть голову нужно 2-3 раза в неделю. Лучше использовать шампуни мягкого действия, чтобы не пересушивать локоны. Не лишним будет использовать кондиционер после каждого мытья. Тогда волосы будут блестящими и густыми. Для нормальных волос маски достаточно делать один раз в неделю.

Сухие волосы

Сухие волосы остаются чистыми 5-6 дней, поэтому нет необходимости мыть их чаще. Основные проблемы: секущиеся кончики, недостаточный блеск, ломкость. Сухие волосы часто путаются, электризуются. Использование термических приборов для укладки, фенов, плоек и утюжков ухудшает их состояние. Поэтому укладывать сухие волосы проблематично. Сухость может быть от природы, однако чаще она является результатом частого или неправильно выполненного окрашивания, химической завивки, злоупотребления термическими укладками.

Сухие волосы нуждаются в глубоком увлажнении и питании. Это обеспечивает несмываемый уход. Например, маски интенсивного действия, масла и сыворотки. При выборе средств лучше выбирать продукты с натуральными маслами в составе: аргановым, кокосовым, маслом жожоба и виноградной косточки.

Жирные волосы

Жирные волосы часто пачкаются, уже к концу дня или на следующий день локоны выглядят сальными. Преимущество жирных волос - они не склонны к сечению и электризации, имеют красивый блеск. При правильном уходе жирные волосы хорошо поддаются укладке, однако форму они держат не долго. Распространенная проблема жирных волос - перхоть.

Жирные волосы можно мыть каждый день, но для этого нужен шампунь, подходящий для ежедневного применения. Если есть перхоть, шампунь должен быть специальным. Ошибочно считать, что жирные волосы не нуждаются в питании и увлажнении. Уход за ними должен включать кондиционер, маску, сыворотку. Но от продуктов с маслами в составе лучше отказаться. Отличный вариант - средства с травами, соком граната, витаминами.

Комбинированные или смешанные волосы

Главная проблема комбинированных волос - они жирные у корней и сухие у кончиков. Из-за прикорневой жирности они выглядят несвежими уже на второй день после мытья, при этом кончики электризуются и секутся. Часто волосы смешанного типа пушатся.

Мыть комбинированные волосы нужно не чаще 2-3 раз в неделю. Обязательный элемент ухода за комбинированными волосами - контроль кончиков. Важно своевременно их подравнивать. Также в уход стоит включать флюид против секущихся кончиков. Он устраняет ломкость и сухость, разглаживает кутикулу и защищает волосы от повреждений.

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