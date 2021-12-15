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Диетолог рассказала, почему воду нужно пить теплой

Каждая девушка знает, что для здоровой кожи и красивой фигуры нужно пить. Как оказалось, лучше пить теплую воду.

Диетологи пришли к выводу, что теплая вода лучше воздействует на организм, чем холодная.

Теплая вода улучшает пищеварение

Теплая вода способствует быстрому пищеварению. Кроме того, она помогает избавиться от запоров, приводя в идеальное состояние работу кишечника.

Специалисты говорят, что люди, которые пьют только теплую воду, гораздо реже сталкиваются с проблемой желудочно-кишечного тракта.

Теплая вода успокаивает головную боль

Врачи уверены, что холодная вода может вызвать спазм сосудов в голове, став причиной головной боли. Теплая вода, наоборот, способствует расслаблению.

Так, если у тебя бывают головные боли, пей теплую воду.

Теплая вода выводит токсины

Если ты пьешь теплую воду, кровеносные сосуды в организме расширяются, и несут гораздо большее количество питательных веществ ко всем органам. Кроме того, расширенные кровеносные сосуды способствуют быстрому выводу токсинов.

Теплая вода снижает аппетит, за счет влияния на желудок и кишечник, способствует похудению.

Девушки, которые пьют теплую воду, худеют гораздо эффективнее, чем остальные. Это связано и с тем, что теплая вода способствует хорошему процессу пищеварения, и снижению аппетита, а также ускоренному выводу токсинов. 

edinstvennaya.ua


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