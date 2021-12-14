Надоели обычные выпады? Суперэффективная версия, которая зажжёт ваш пресс

Выпады уже являются мощным упражнением, которое встречается во многих различных тренировках и программах. Но мы знаем, как получить ещё больше преимуществ.

Есть одна версия выпада, которая нацеливается на ноги, особенно квадрицепсы, а также на ягодицы, мышцы поясницы и брюшной пресс. Это упражнение также улучшает ваше равновесие и координацию. Мы расскажем, как его выполнить дома:

Как выполнить выпад с подъёмом груди

- Начните с выпада.

- Напрягая мышцы кора и удерживая позвоночник в нейтральном положении, наклоните грудь вперёд и медленно опускайтесь, пока туловище не станет почти параллельным земле.

- С контролем мышц вернитесь в исходное положение.

- Сделайте от 3 до 5 повторений и повторите с противоположной ногой.

Советы и модификации:

- Чтобы сделать это движение немного проще, вы можете выполнять его из положения низкого выпада, а не стоя.

- Чтобы сделать это движение немного сложнее, расширите стойку. Пусть колено передней ноги будет как можно ближе к 90 градусам.

- Убедитесь, что вы плотно сжимаете брюшной пресс и поддерживаете позвоночник в нейтральном положении, чтобы поясница оставалась стабильной и поддерживаемой.

- Держите шею нейтральной и на одной линии с позвоночником.

Кому не нравятся простые упражнения для кора? Скручивания и планка часто привлекают внимание. Но не стоит недооценивать выпад с подъёмом груди. Это - отличный способ быстро проработать мышцы кора, не опускаясь на коврик.

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