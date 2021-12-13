6 плюсов лени, о которых вы не задумывались

Если вы достаточно зрелая личность, то не будете винить родителей или правительство в своих неудачах, а найдете другой источник зла - лень. Но на самом ли деле она вам вредит?

Современная жизнь потакает лени: для того чтобы познакомиться, достаточно провести пальцем по экрану. Чтобы сообщить друзьям о делах, можно выслать ряд смайликов. И чтобы постирать одежду или вымыть посуду, хватит нескольких нажатий на кнопки. Технологии меняют мозг, он становится пассивным.

Иногда единственное, на что хватает сил, - это на чтение историй из жизни звезд, которые встают в 5 утра, делают карьеру, следят за фигурой. В этот момент так и хочется найти в ближайших родственниках человека по имени Лень, чтобы хоть как-то объяснить, почему у вас по всем фронтам отрицательный баланс. Вам кажется, что если бы чувство апатии не прижимало вас к дивану, вы бы добились успеха. Но, как оказывается, лень - это не тормоз личностного роста, а двигатель прогресса, потому что она...

Помогает управлять временем

Вы замечали, что никогда не лень дойти до холодильника и поесть, а вот если речь идет о том, чтобы поехать на чужую дачу и копать картошку, то сразу же чувствуется упадок сил и нежелание. Вы не хотите заниматься теми делами, которые нужны не вам, а кому-то другому. Если вы не умеете отказывать друзьям и родственникам, лень защищает вас от последствий опрометчиво данного согласия или от навязанных вам целей. И это нормально: ваше бессознательное считает, что свободное время лучше потратить на отдых или полезные лично для вас дела.

Учит слушать себя

Допустим, вы испытываете тяжесть в теле, когда думаете о занятиях спортом, офисных буднях или встрече с родственниками. Ваш внутренний мир хочет вам сообщить, что вы насилуете себя ради общественных ожиданий или правил приличия. Лень в этом случае выступает индикатором того, что не подходит вашему типу личности. Как правило, если вы прислушиваетесь к своим эмоциям, то меняете работу или круг друзей, чтобы обрести спокойствие и желание действовать.

Оберегает от неприятностей

Нередко лень - близкая подруга интуиции. Бывает, что не хочется идти на встречу или мероприятие, а затем выясняется, что вы правильно сделали: либо там было скучно, либо были ваши недруги, либо произошел конфликт. А случается, что лень помогает избежать куда более серьезной опасности. Так, после терактов или крушений самолетов всегда находятся люди, которые опоздали из-за того, что долго собирались или проспали.

Экономит энергию

Ученые часто видят в лени избегающую стратегию поведения и снижение мотивации. Но нередко это лучший выбор: ваша лень вас бережет, когда предстоит выполнить дело, заведомо обреченное на провал или не имеющее смысла. Например, вы знаете, что нужно кому-то позвонить, но понимаете, что это вовсе не обязательно. Или начальник просит составить отчет, а вы предвидите, что никто его не будет читать. Разумеется, выполнять такие действия не хочется, вы откладываете их до тех пор, пока они не потеряют смысл.

Защищает от болезней

Если вы перенапряглись и на вас свалилось много стрессов, то организм упрашивает вас расслабиться. Пересилите себя - рискуете получить психосоматическое заболевание или депрессию: раз вы не умеете осознанно отдыхать, то получаете релакс за счет плохого самочувствия, когда у вас буквально нет возможности встать и идти. Поэтому, чтобы дело не дошло до больнички, лень становится предохранительным клапаном, который уберегает вас от серьезных заболеваний.

Помогает получить заботу

Во время приступа лени вы не готовите ужин (и тогда кулинарные таланты показывает муж), не ходите за продуктами (и в магазин идут ваши дети) и не убираете в шкафу (и этим занимается клининговая служба). Скорее всего, вы не умеете прямо просить о том, что хотите. И лень позволяет вам получить внимание, не открывая близким вашей истинной потребности. Попробуйте прямо им говорить, что хотите любви. Так вы будете чаще получать чай и печенье в постель, а близкие не будут подозревать вас в апатии или потере интереса к ним.

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