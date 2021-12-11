С широко закрытыми глазами - Что можно есть перед сном? - ФОТО

Многие продукты содержат естественные вещества, которые помогают нам успокоиться, провалиться в сладкие грезы и, наконец-то, выспаться. Чем перекусить на сон грядущий, чтобы прогнать всех монстров? И как "отучить" любимого рядом храпеть?

Принято считать, что гормон эпифиза головного мозга - мелатонин - ответственный за суточные ритмы, организм либо вырабатывает сам, либо восполняет с помощью медицинских препаратов. На самом деле естественного "снотворного" в достатке и в природе - например, он содержится в вишне и черешне. Несколько ягод перед сном или стакан сока могут послужить усыпляющей колыбельной. Другая опция - спровоцировать собственное производство мелатонина с помощью грецких орехов. Они богаты триптофаном - аминокислотой, которая стимулирует мелатонин и, как следствие, настраивает биологические часы на сонный лад. Третий вариант - съесть на ужин листовой салат, типа "Айсберг", в зелени которого содержится вещество lactucarium, похожее по своему действию на опиум.

Иногда проблема заключается не в том, чтобы быстро уснуть, а в том, что вы неоднократно просыпаетесь ночью. Помните правило "поесть за два часа до сна" - это не только обходимый минимум, но и максимум для голодного желудка. В итоге, вы просыпаетесь из-за тоого, что уровень сахара в крови упал слишком низко. Лайфхак от американских диетологов - съесть перед сном половину яблока с небольшим количеством миндального масла. Вместе они содержат достаточно глюкозы, чтобы усыпить вас на всю ночь. Хороший вариант - абрикосы, которые снимают напряжение. Или богатая фолатами спаржа на ужин, помогающая справиться с тревогой и беспокойными мыслями.

Прогнать ночные кошмары

Хоровод жутких монстров, мучительное преследование, сцены, которым позавидуют создатели "Американской истории ужасов", - разыгравшееся воображение, помноженное на внутреннее тревожное состояние, вызывает кошмары, с которыми бывает очень сложно справиться. Заставить неприятные сцены померкнуть способен магний. В списке лучших противокошмарных продуктов - авокадо и тыквенные семечки. А вот сыр, кофе, мороженое и большинство пряных продуктов, наоборот, сделают ночные ужасы еще более реалистичными.

Сделать сновидения яркими