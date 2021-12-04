Почему появляются носогубные складки и 3 приема, которые помогут от них избавиться самостоятельно

Счастлива та женщина, которой про носогубные складки приходилось лишь слышать краем уха. На самом деле они есть у всех, просто в какой-то период жизни их воспринимают как "линии смеха". Они умиляют и не вызывают раздражения. Но это вопрос времени! Рано или поздно носогубки попадут в зону пристального внимания - важно не пропустить начало деформации кожи.

Причины возникновения носогубных складок

Чтобы быть во всеоружии, давайте разберемся, почему возникают носогубные складки и какова анатомия эстетического дефекта. Среди причин, способствующих их появлению, можно выделить следующие:

- неправильный прикус;

- наследственность;

- резкие колебания веса;

- злоупотребление алкоголем и курение;

- неправильное положение тела во время сна;

- стресс и хроническая усталость;

- сутулость и другие нарушения осанки.

Как видите, большинство причин лишь следствие неправильного образа жизни и вредных привычек. Их можно и нужно исправлять!

Как возникают носогубные складки

Теперь поговорим об анатомии несовершенства. В проблемной области можно выделить три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Каждый уровень сладки формируется по своим законам, и задействованы почти все мышцы лица:

Верхние бортики появляются у крыльев носа из-за гипертонуса мышц латеральной части носа и мышцы, которая поднимает верхнюю губу. Спазм тканей приводит к их укорочению, они подтягиваются наверх и увлекают за собой кожу круговой мышцы рта. Из-за плохого кровообращения крыльная часть носа обрастает хрящевой и жировой тканью. Подглазничная зона западает и выглядит неэстетично.

Средняя часть носогубной складки образуется в результате деформации большой и малой скуловой мышц. Спазмируясь, они стягиваются, а лишняя кожа провисает.

Причины обвисания нижней зоны кроются в деформации щечной, подбородочной, треугольной мышцы и мышцы, опускающей нижнюю губу. Морщинки возле уголков рта спускаются к челюстной дуге и превращаются в брыли.

Проверить состояние мышц в зоне носогубных складок можно с помощью простого теста:

Откройте рот и округлите напряженные губы в виде буквы "О". Челюсть максимально опустите вниз.

Тактильно прощупайте исходящие от крыльев носа твердые бортики.

Эта зона должна быть гладкой и на ощупь, и на вид. Если же заметны плотные структуры типа "жгутиков", значит, пора действовать!

3 приема, которые помогут сгладить носогубные складки

В ревитонике есть 3 суперэффективных приема для решения этой проблемы: одно массажное упражнение и два способа тейпирования для профилактики и коррекции носогубных складок.

Берите на заметку:

Упражнение на расслабление латеральной мышцы носа

- Немного натяните губами рабочую область.

- Поставьте пальцы максимально близко к крыльям носа, чтобы почувствовать костную основу лица и продвигайтесь вверх спиральными движениями.

- Опускаясь вниз, максимально плотно растяните латеральную мышцу носа, особое внимание уделите области возле крыла носа.

Чем медленнее вы делаете растяжку, тем эффективнее расслабляются ткани.

Приемы тейпирования

Подготовка:

умойте лицо перед накладыванием тейпа: на косметику или крем ленты не приклеятся.

приготовьте две ленты длиной 4-5 см, шириной в одну шестую тейпа.

Прием № 1

- Натяните верхнюю губу на зубы и закрепите якорь на верхнюю губу под крылом носа, наклейте - ленту, не растягивая вдоль носа. Разогрейте тейп.

- Наклейте тейп с другой стороны. Старайтесь, чтобы лента легла максимально близко к носу, но не заходила на него.

Прием № 2

- Замерьте длину от крыла носа до угла рта. Приготовьте две ленты шириной в половину тейпа. - Закруглите уголки.

- Закрепите якорь возле крыла носа. Наклейте ленту параллельно линии верхней губы на расстоянии 3-4 мм от кромки. Разогрейте ленту.

- Таким же образом наклейте схему с другой стороны.

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